哈萨克斯坦石油天然气行业最具影响力的75个人都有谁

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦油田服务公司联盟日前编制了一份哈萨克斯坦石油和天然气行业最具影响力的75人名单中。在这个名单中中，哈能源部部长阿勒玛斯阿达姆·萨特哈利耶夫（Almasadam Satkaliyev）、亿万富翁铁木尔·库利巴耶夫（Timur Kulibayev）和哈国家油气公司（KazMunayGas ）董事会主席阿斯哈特·哈森诺夫（ Askhat Khassenov）排名前列。

该名单第一位是哈能源部长阿勒玛斯阿达姆·萨特哈利耶夫（Almasadam Satkaliyev）。他于2023年4月成为能源部部长。评级编制者表示，他积极参与OPEC+会议，致力于维护哈萨克斯坦石油的特殊地位。在他的领导下，卡塔尔投资者签署了在哈萨克斯坦的石油天然气行业投资超过110亿美元的协议。

第二位是阿斯哈特·哈森诺夫（ Askhat Khassenov），他于2024年5月被任命为哈国家油气公司董事会主席。此前在能源部工作期间，在制定和实施提高公司效率和可持续性的新战略方面发挥了关键作用。此外，阿斯哈特·哈森诺夫关注油田服务领域新技术和创新解决方案的开发，这有助于巩固公司的市场地位并提高其竞争力。

Almex控股集团和哈萨克斯坦最大银行Halyk Bank的持股人铁木尔·库利巴耶夫（Timur Kulibayev）排名第三位（去年排第二位），他仍然是几家石油和天然气公司的受益人，这些公司有员工10000多名。去年，第三名是哈国家油气公司前董事会主席马格祖姆·米尔扎加利耶夫（Magzum Mirzagaliyev，今年第23位），现任KAZENERGY协会（哈萨克能源企业协会）主席。此前，铁木尔·库利巴耶夫担任该协会主席至2023年。

名单第四位是卡沙甘（Kashagan）、卡拉恰甘纳克（Karachaganak）和邓加（Dunga PSA）项目生产分成协议授权机构总经理贝凯特·伊兹巴斯汀（Beket Izbastin）。该公司正在与哈能源部修订招标程序条款，以便最大限度让国内生产商参与石油和天然气项目。例如，8月，哈萨克斯坦将其对卡沙甘油田运营商的索赔额提高了100亿美元，达到1600亿美元。

总统顾问博拉特·阿丘拉科夫（Bolat Akchulakov）和去年一样排名第五。在萨特哈利耶夫之前，他担任能源部长，期间，他批准了哈萨克斯坦石油服务发展路线图。此外，他参加了几乎所有国家元首关于石油和天然气问题的会议。

第六位依然是哈能源部副部长阿里贝克·扎马奥夫（Alibek Zhamauov），负责监督田吉兹、卡沙甘和卡拉恰甘纳克项目，维护哈萨克斯坦在卡沙甘和卡拉恰甘纳克项目中哈萨克斯坦本地化内容开发的利益。

另一位能源部副部长叶尔兰·阿肯热诺夫（Yerlan Akkenzhenov）排名第七位。一年内他的职位上升了三次。他的主要工作之一是优化哈萨克斯坦禁止或限制出口到欧亚经济联盟关税区以外的石油产品清单。

哈萨克斯坦天然气公司(QazaqGaz)董事会主席桑扎尔·扎克绍夫（Sanzhar Zharkeshev）保持其第八名的位置。他在石油和天然气领域拥有丰富的国际管理经验，自上任以来对国家公司进行了审计，还获得了天然气和天然气凝析油合同的优先权地位。

排名第九的另一位能源部副部长库代伯根·阿里姆别克（Kudaibergen Arymbek）。他于2024年7月获得任命，不在上一次名单中。此前名单排名第九的是田吉兹油田运营方（Tengizchevroil）负责人凯文·里昂（Kevin Lyon）。目前他排在第11位。

排明第十位的是哈国家油气公司副董事长库尔曼加济·伊斯卡济耶夫（Kurmangazy Iskaziev）。今年他的排名从此前的第31位上升了21位。伊斯卡济夫自1985年以来在石油和天然气行业积累了丰富的经验。

此外，名单中还包括哈萨克斯坦几乎所有大型石油公司的负责人、政府官员以及相关行业协会的代表。其中包括哈国家石油运输公司(KazTransOil)首席执行官阿尔曼·卡森诺夫（Arman Kasenov）、Silleno项目协调员达斯坦·阿卜杜勒加法罗夫（Dastan Abdulgafarov）、KPO公司首席执行官马可·马西利（Marco Marsili）、哈国家油气公司副董事长谢里卡利·布列克舍夫（Serikkali Brekeshev）、能源观察公共基金会主任努尔兰·朱马古洛夫（Nurlan Zhumagulov）等。

在75人名单中，只有5名女性——哈国家油气公司副董事长迪阿娜·阿里索娃（Diana Arysova，第29位）、哈能源部办公室主任扎纳尔·扎里尔加索娃（Zhanar Zharylgasova，第34位）、Embamunaigas股份公司副总裁瑞斯塔·塔斯马甘贝托娃（Rysta Tasmagambetova，第48位）、哈Bolashak Atyrau集团负责人阿尔玛·恩桑巴耶娃（Alma Nsanbayeva，第73位）和阿特劳石油与天然气大学校长古尔扎达·沙库利科娃（Gulzada Shakulikova，第75位）。

【编译：木合塔尔·木拉提】