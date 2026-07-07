天然气产业发展提速 2035年覆盖率目标提高至80%

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦能源部长叶尔兰·阿克肯杰诺夫日前在政府会议上表示，政府计划到2035年将全国天然气覆盖率由目前的64.2%提高至80%，并通过扩大天然气资源基础、开发新气田和完善天然气运输基础设施，进一步满足经济社会发展和居民用气需求。

阿克肯杰诺夫表示，目前全国天然气覆盖率已达64.2%，共有1310万人使用天然气。今年，哈萨克斯坦将继续推进天然气运输系统建设，共实施40个项目，其中包括7个续建项目和33个新建项目。

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他说，为保障北部地区天然气供应，哈萨克斯坦政府已与俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）签署建设“伊希姆—阿斯塔纳”干线天然气管道谅解备忘录。项目建成后，将为阿斯塔纳、阔克舍套和彼得罗巴甫尔提供稳定天然气供应，并进一步丰富北部地区天然气输送线路。

数据显示，2025年哈萨克斯坦天然气过境运输量达到704亿立方米，2026年计划提高至733亿立方米。今年前5个月，天然气过境运输量已达303亿立方米。

为扩大商品天然气资源基础，哈萨克斯坦政府还批准了《2025—2029年天然气行业综合发展规划》和《2035年前新油气田开发规划》。

根据规划，全国将开发30个油气区块。目前，哈萨克天然气国有公司（QazaqGaz）已签署9份合同，其中6个项目处于勘探阶段，3个项目已进入开发阶段，实施周期将持续至2047年至2069年。

阿克肯热诺夫介绍，2023年至2025年期间，QazaqGaz和哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KazMunayGas）已将阿纳拜、巴尔汉纳亚、罗日科夫斯科耶和西普罗尔瓦等气田投入工业开发。

此外，2027年计划投运西普罗尔瓦气田第二启动综合体，以及马尔德拜、普里多罗日诺耶和乌里赫套气田，进一步提升全国天然气供应能力。