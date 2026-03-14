今天是库鲁苏节 哈萨克斯坦迎接春日问安传统

近年来，为以新的形式庆祝纳乌鲁兹节，哈萨克斯坦将3月14日至23日设为“纳乌鲁兹纳玛”十日庆典。在这十天中，每一天都围绕不同主题展开，通过慈善活动、文化活动、民族传统展示以及生态行动等形式，展现哈萨克文化和社会精神价值。十日庆典的第一天正是阿玛勒节。

古老传统焕发新的生命力

库鲁苏节与“见面问安”的习俗密切相关，是哈萨克民族延续已久的传统礼俗。近年来，这一传统在全国范围内逐渐复兴，并逐步成为具有全国意义的节日。与之相关的传统观念和习俗，例如“祖屋”（қара шаңырақ）的概念、在“祖锅”（қара қазан）中共享食物等，也得到重新弘扬和传承。

这一节日在哈萨克斯坦西部地区尤为盛行，包括西哈萨克斯坦州、阿特劳州和曼格斯套州等地。其中在曼格斯套地区，人们通常称其为“阿玛勒节”，实际上与“库鲁苏”（见面问安）习俗并无本质区别，只是名称不同。

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“阿玛勒”一词蕴含着“平安度过冬天、顺利迈入新一年”的寓意，因此节日也象征着新的开始。除哈萨克斯坦西部外，在俄罗斯的阿斯特拉罕州、伏尔加格勒州、萨拉托夫州、萨马拉州以及奥伦堡州等哈萨克族聚居地区，这一传统同样得到保留。

节日活动丰富多彩

在库鲁苏节（阿玛勒节）期间，各地通常会举行多种民族体育和文化活动，例如哈萨克式摔跤、比赛九子棋（тоғызқұмалақ）、小马赛跑和长距离赛马、哈萨克猎犬（塔兹犬）竞速比赛等。

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曼格斯套州地方史学者阿尔卡詹·叶迪尔汗指出，历史上哈萨克部落分散在广阔草原各地，为了保持族群之间的团结和联系，先人们逐渐形成了在新年时互相走访问候的传统。通过见面问安，远近亲友可以相互探望、表达关怀，从而加强族群凝聚力。

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节日礼俗：晚辈主动拜访长辈

按照传统习俗，库鲁苏节当天晚辈应主动前往长辈家中问安。例如，年轻人要拜访年长者，儿媳应前往婆婆和年长的嫂嫂家中见礼，外甥则会探望舅舅，邻里之间也要互相走访问候。即便前一天刚见过面，在新年到来之际再次见面问安仍被视为应有的礼节。

即便前一天刚见过面，在新年到来之际再次问候仍被视为必要礼节。见面时通常要握手问候，用双手相握被视为更加庄重的礼仪。

国家层面持续弘扬这一传统

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫每年都会向全国民众致以库鲁苏节的祝贺。他在去年的贺词中指出，在纳吾鲁孜节前夕互相问安的传统正在复兴，并逐渐成为全国性的文化现象。

托卡耶夫表示，哈萨克民族自古通过这些习俗弘扬兄弟情谊、互助精神和善良品质，这与当今哈萨克斯坦倡导的“正直公民”理念高度契合。他相信，这一独特传统将进一步巩固国家的团结与社会凝聚力。

总体而言，库鲁苏节作为纳乌鲁兹节的开端，象征着新的开始与平安祝福。从这一天起，人们走访亲友、互致问候，共同迎接“纳乌鲁兹”——意为“新的一天”的传统节日。

【编译：达娜】