哈萨克斯坦历史的年鉴：哈通社成立第105周年

2025年8月13日，是哈萨克斯坦最据资历的国家媒体——哈通社的105岁生日。一个多世纪以来，哈同时一直保持着作为有关政治、经济、教育、卫生、体育、文化和社会生活的可靠和及时信息来源的声誉。

哈萨克斯坦境内的第一家通讯社于1920年在俄罗斯电讯社（ROSTA）驻奥伦堡-托尔盖分社基础上正式成立，并于1925年更名为 KazROST。1937 年通讯社更名为 KazTAG 并被移交给哈萨克斯坦苏维埃社会主义共和国部长会议。1997年通讯社重组为哈萨克通讯社（Kazakh News Agency KazKNA）国有企业，2002年以 KazKNA 为基础成立哈萨克通讯社国有公司（JSC NC Kazinform），2013年成立哈萨克国际通讯社有限责任公司（Kazinform International News Agency LLP ），2019年重组为哈萨克国际通讯社股份公司（Kazinform International News Agency JSC），2022年并入哈萨克斯坦共和国总统电视和广播综合体，2023年哈萨克斯坦共和国总统电视和广播综合体由非营利性股份公司变更为拥有经营权的共和国国有企业，哈萨克国际通讯社“Kazinform ”继续隶属于该机构。

Коллаж: Kazinform

哈通社的新闻信息使用哈萨克文、俄罗斯文、英文、中文、乌兹别克文发布，并为海外哈萨克族同胞设立了以旧体哈萨克文传播新闻的版面。

在2004年2月14日，哈通社国有公司哈萨克文编辑部首次在国内采用了拉丁化的哈萨克文传播新闻，采用了著名语言学家、哈萨克斯坦科学院院士阿卜杜瓦里·海达洛夫准备的拉丁化方案。这个版本后来被专家称为“哈通社版本”。

2014年3月14日，哈萨克国际通讯社在位于阿斯塔纳的总部和位于北京的哈萨克斯坦驻华大使馆同时举行了哈通社中文网站正式启动仪式。哈通社中文版正式上线，使哈萨克国际通讯社成为了中亚地区首个开通中文新闻版面的国家级媒体。

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

哈通社总部位于政治中心——阿斯塔纳，并在哈萨克斯坦经济与文化中心阿拉木图市设有分社。在俄罗斯、中国、土耳其、欧洲、阿塞拜疆、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯和约旦设有记者站。

哈通社目前已加入亚洲太平洋通讯社组织（亚通组织，OANA）、独联体成员国国家通讯社协会（АНИА）、突厥语国家通讯社组织（TKA）、经合组织和里海沿岸国家新闻组织，并与塔斯社、新华社和伊通社等45个国家通讯社建立了合作关系。

哈萨克国际通讯社的受众用户遍及全球各地。