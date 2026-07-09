今天是水务工作者职业节：哈萨克斯坦如何推进水利现代化？

（哈萨克国际通讯社讯）7月9日是哈萨克斯坦水务工作者职业节。近年来，随着气候变化、冰川持续消融、跨境河流水资源管理压力加大以及农业用水需求不断增长，水安全已成为哈萨克斯坦国家发展的重要议题。值此职业节之际，记者梳理近年来哈萨克斯坦在水资源管理、水利基础设施建设、数字化转型、节水技术推广、人才培养及国际合作等方面取得的新进展，探讨我国如何推进水利现代化建设。

水资源短缺倒逼改革提速

近年来，水资源短缺已成为哈萨克斯坦面临的重要挑战。专家预计，如现有趋势持续，到2030年，全国水资源缺口可能达到150亿立方米。

哈萨克斯坦水资源具有天然特点，全国仅55.7%的水资源形成于境内，其余44.3%依赖来自中国、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和俄罗斯等国的跨境河流。因此，跨境水资源合作始终是保障国家水安全的重要内容。

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与此同时，全球变暖、冰川消融以及农业用水需求持续增长，也进一步加剧了水资源压力。2024年，全国约60%的取水量用于农业，而灌溉设施老化、输水渠道渗漏等问题导致大量水资源在输送过程中流失，提高用水效率已成为改革重点。

近年来，哈萨克斯坦相继出台新版《水法典》，首次将“水安全”写入法律，并提出建设新水库、修复灌溉网络、降低输水损失等一系列目标，为水利改革提供制度保障。

创纪录投资加快基础设施建设

近年来，哈萨克斯坦持续加大水利领域投资力度。

水资源和灌溉部长努尔詹·努尔吉格托夫表示，仅2025年，全国水利行业固定资产投资就达到约4000亿坚戈，较计划高出22%。近两年来，行业累计投资达到6767亿坚戈，超过此前三年的总和。

大量资金被用于灌溉基础设施建设。目前，约1500公里灌溉渠道已完成混凝土衬砌；去年完成700公里渠道改造，今年又新增986公里；4座水库完成升级改造，同时还将重建4座水库、新建3座水库。

根据新版《水法典》，未来还计划建设20座新水库、改造15座水利设施、修复1.4万公里灌溉网络，并力争到2030年将输水损失降低25%。

数字技术成为水利改革重要支撑

除基础设施建设外，数字化也成为哈萨克斯坦推进水利现代化的重要方向。

目前，全国正逐步推广自动化闸门、远程控制系统和实时监测平台，实现水资源精准调度，提高灌溉效率，减少输水损失。

与此同时，水资源信息中心正在本土化应用德国Talsim水文模型，对全国八大流域的降雨、积雪、河流径流及水库运行情况进行综合分析，为洪水预警、水资源调度和跨境河流水量预测提供技术支持。

未来，哈萨克斯坦还计划建设DeepBas人工智能平台，利用人工智能技术建立全国水资源数字模型，实现旱情、洪水等风险预判，进一步提升水资源管理科学化水平。按照规划，全国水资源数字化管理体系将于2028年前基本建成。

推广节水技术 培养专业人才

提高水资源利用效率是水利改革的重要目标。

数据显示，2024年，哈萨克斯坦通过推广节水技术节约用水8.74亿立方米。目前，全国采用节水灌溉技术的耕地面积已增至54.35万公顷，计划到2030年扩大至130万公顷。

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与此同时，国家不断加大人才培养力度。2026—2027学年，水利相关专业国家奖学金名额增至1000个，目前全国共有2629名学生就读相关专业。

近年来，“哈萨克水利”国有企业员工工资持续提高，基层员工薪资接近翻番，425名季节性员工转为正式员工，以进一步增强行业吸引力。

国际合作持续深化

近年来，哈萨克斯坦不断加强国际合作，引进先进技术和管理经验。

截至目前，水资源和灌溉部已签署4项国际协议和20多份合作备忘录，与法国、德国、荷兰、西班牙、美国、以色列、中国等国家建立合作关系。

其中，与法国合作开展巴尔喀什湖综合研究，与中国签署水资源合作谅解备忘录，并组织水利专业人员赴华培训，重点学习数字化水资源管理经验。

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目前，已有60名哈萨克斯坦专家在中国完成培训，年底前还将有约60名专业人员赴华深造。

迈向现代化水资源治理体系

从完善法律制度、加大基础设施投资，到推进数字化建设、推广节水技术、培养专业人才和深化国际合作，哈萨克斯坦正加快构建现代化水资源管理体系。

面对气候变化和水资源短缺带来的长期挑战，如何提高水资源利用效率、保障国家水安全，仍将是哈萨克斯坦未来水利改革的重要方向。