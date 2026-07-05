今天是国家冬不拉日——让冬不拉的悠扬琴声在每个家庭久久回荡

（哈萨克国际通讯社讯）每年7月的第一个星期日是哈萨克斯坦国家冬不拉日。这一特殊的文化节日于2018年6月13日通过总统令正式设立，旨在弘扬民族文化，凝聚社会共识，传承和保护哈萨克民族独特的文化认同。

国家冬不拉日到来之际，全国各地将举行形式多样的庆祝活动，通过音乐会、快闪演出、民俗展演和文化交流等形式，共同礼赞这一承载民族精神的传统乐器。

冬不拉是哈萨克民族文化最鲜明的象征之一。对于哈萨克人民而言，冬不拉不仅是一件乐器，更是一份神圣的精神遗产。数百年来，民族的历史记忆、传统习俗、喜怒哀乐和不屈精神，都通过冬不拉的琴弦和库伊（传统器乐曲）得以代代相传。

哈萨克民族特有的高尚品格、豁达胸怀和慷慨精神，也始终在一首首库伊和音乐作品中得到充分体现。冬不拉低沉悠扬的琴声，诉说着跨越世纪的故事，传递着民族的灵魂与精神气质，彰显着哈萨克民族的文化底蕴和价值追求。

2014年，反映哈萨克民族历史、命运、内心世界和精神追求的冬不拉艺术和库伊被列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录。这一国际认可不仅是哈萨克民族的骄傲，也彰显了冬不拉作为世界文化遗产的重要价值。

哈萨克著名诗人卡德尔·米尔扎·阿里（Қадыр Мырза Әлі）曾写道：

“真正的哈萨克人，不是哈萨克人，真正的哈萨克人是冬不拉。”

这句广为流传的诗句，生动诠释了冬不拉在民族精神世界中的独特地位。

作为祖辈留给后人的宝贵财富，珍视、传承和弘扬冬不拉文化，是每一位哈萨克人的共同责任和神圣使命。

值此国家冬不拉日之际，谨向全体哈萨克斯坦人民致以节日的诚挚祝福。愿冬不拉的悠扬琴声在每一个家庭久久回荡，愿民族艺术薪火相传、生生不息，让这一珍贵的文化遗产继续在新时代绽放光彩。