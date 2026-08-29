今天是禁止核试验国际日

作为前苏联的一个加盟共和国，哈萨克斯坦曾经承担了进行苏维埃联盟的核试验的任务。

在从1949年的40多年的时间里，位于哈萨克斯坦东部的塞梅核试验场共进行了450多次核爆炸，给当地的生态和人民的生活带来了触目惊心的负面影响。

塞梅核试验场（Semipalatinsk Nuclear Test Site）是前苏联最主要的核试验场，建于20世纪50年代后期。 该试验场位于哈萨克斯坦东北部，距塞梅市约150公里。 整个场区大体可分为三个独立的试验区，即东部试验区、中央试验区和西部试验区。

其中，中央试验区使用次数最多。该区位于山区，最高山峰为海拔1000米。西部试验区为广阔的草原。东部试验区有湖泊与沼泽。

1963年以前，苏联在该试验场进行过当量100万吨以下的大气层核试验和少量地下核试验；1964年后，除少数大当量地下核试验在新地岛核试验场进行外，大部分地下核试验是在此处进行的。

1989年，苏联在该试验场进行最后一次试验时，由于核泄漏对环境造成了严重的放射性污染。

2009年12月2日，联合国大会第六十四届会议一致通过第64/35号决议，宣布8月29日为禁止核试验国际日。

该决议由哈萨克斯坦连同包括亚美尼亚、白俄罗斯、巴西、卡特尔、吉尔吉斯斯坦、刚果、阿联酋、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和日本等26个国家发起，旨在纪念1991年8月29日塞梅核武器试验场的关闭。

2010年首次纪念了禁止核试验国际日。

自此，全世界每年都通过各种活动庆祝这个日子，如专题研讨会、会议、展览、竞赛、出版物、学术机构的教学指导、媒体广播和其他活动。联合国总部也会在这一天开展一些活动。

2012年8月29日，在名为《从禁止核试验到建立无核世界》国际会议上，哈萨克斯坦首任总统 纳扎尔巴耶夫发表讲话，表示放弃核武器是哈萨克斯坦在独立之路上迈出的重要一步。

纳扎尔巴耶夫强调，关闭核试验场是哈萨克斯坦人民的抉择。

“这是哈萨克斯坦在独立和自主道路上迈出的重要步伐。哈萨克斯坦人民对核武器与核辐射有着难以遗忘的惨痛记忆，在40多年的时间里，核武器在大地母亲的身躯上留下了累累伤痕。以‘和平'为代号的各类型核试验，在哈萨克斯坦进行了超过500多次。这相当于全球试验总数的一半。”他说。

纳扎尔巴耶夫还表示，核试验对当地的土壤、水源造成了严重的污染，并摧毁了核试验场周边居民的健康。“核试验令试验场周边近150万哈萨克斯坦人民的生活，陷入了灾难当中。核辐射污染的影响一直延续至今。”