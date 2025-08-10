今天是阿拜日——致敬哈萨克民族精神的永恒灯塔

阿拜·库南拜吾勒（1845—1904）是现代哈萨克书面文学的奠基人，同时还是哲学家、启蒙思想家、作曲家、翻译家和精神改革者。他出生于如今的阿拜州卡拉吾勒乡。其父库南拜是一位积极参与政治事务并曾前往麦加朝圣的历史人物。

阿拜最初从阿吾勒里的毛拉接受教育，后来在赛梅市艾哈迈德·里扎伊玛目开办的经学院深造。他精通阿拉伯语、波斯语、突厥语和俄语，并深入研读了东西方文学经典。

他将普希金、莱蒙托夫、克雷洛夫、歌德、拜伦等世界文学大师的作品译成哈萨克语，使民族诗歌艺术迈上了新的台阶。阿拜的译作与歌曲广为传唱，成为哈萨克民族的宝贵精神财富。

阿拜的45篇《箴言录》是一部独具价值的重要著作，对哈萨克民族的道德观、宗教思想和哲学理念的发展起到了深远影响。在书中，他探讨了知识、教育、道德、公正、劳动、宗教与社会等重大主题。

今天，在哈萨克斯坦几乎所有城市和村镇，都能看到以阿拜命名的街道、公园和学校。他的作品不仅在国内广泛流传，还被译成多种语言，影响力遍及全球。著名作家穆赫塔尔·阿吾耶佐夫的经典巨著《阿拜之路》已被翻译成116种语言，吸引了世界各地数以百万计的读者。

联合国教科文组织也多次在全球范围纪念他的诞辰，先后举行了150周年和175周年庆祝活动。阿拜的雕像不仅矗立在哈萨克斯坦，也分布在俄罗斯、土耳其、德国、法国、伊朗等国。

阿拜的遗产是全人类共同的精神财富。他曾告诫哈萨克人民：“为荣誉而活，而非为财富而生。”

【编译：阿遥】