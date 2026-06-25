最新天文研究发现来自黑洞碰撞的引力波信号

（哈萨克国际通讯社讯）据中新社报道，国际专业学术期刊《自然》最新发表一篇天文学研究论文称，研究人员通过对名为GW250114的双黑洞并合事件的观测，识别出两个黑洞碰撞产生的引力波信号中的波成分，从而为残余黑洞的事件视界即“有去无回点”提供了信息。

该论文介绍，大多数黑洞观测都是间接的，因此很难理解主导黑洞事件视界的物理机制，而由两个黑洞碰撞产生的引力波或许能提供更清晰的图景。此前研究表明，在此过程中可能会发射出直接波——一种能够表征残余黑洞行为的引力波，但此前尚未有相关观测记录。

在本项研究中，论文通讯作者、加拿大圆周理论物理研究所马司政和合作者一起，对激光干涉引力波天文台(LIGO)2025年1月探测到的两个黑洞合并产生的信号——GW250114的引力波数据展开分析研究，他们观测到此次黑洞碰撞产生的直接引力波，其行为表现为一种衰减振荡，频率与事件视界的自转相关，衰减率则与其表面重力相关。

论文作者表示，通过对引力波直接波进行精细建模，可以推算出残余黑洞的质量和自转速率，他们这次也在某些简化假设的基础上进行了初步尝试。未来的深入研究需要更精确的波形模型，并基于多个天文事件进行综合研究，以评估这些引力波信号的稳健性和普适性。