天山棕熊现身准噶尔阿拉套 与登山游客“偶遇”
（哈萨克国际通讯社讯）据斜体字网站报道，栖息于准噶尔阿拉套山国家公园的一只棕熊近日与登山游客不期而遇。游客们幸运地发现了这只藏身于灌木丛中的大型野生动物。
这一难得的自然画面由自然旅游组织者马克苏特·夏穆舒鼎诺夫拍摄记录，随后由“哈萨克森林”机构对外发布。
“大自然有时总会在不经意间带给我们意想不到的奇妙瞬间。这一次，摄影镜头成功捕捉到了一只在天然栖息地内自由活动的棕熊。”环保人士在发布相关视频时写道。
生态学家介绍，棕熊是哈萨克斯坦山地和森林地区体型最大的食肉动物之一。尽管体型庞大，但棕熊生性十分警觉谨慎，通常不会轻易出现在人类面前。
“哈萨克森林”机构专业人员特别指出，棕熊的嗅觉十分灵敏，能够在较远距离察觉食物气味。在野外活动时，它们也很大程度上依靠嗅觉寻找食物和辨别方向。
此次在准噶尔阿拉套山国家公园现身的棕熊属于天山棕熊。天山棕熊学名为 Ursus arctos isabellinus，是棕熊的一个亚种，主要分布于中亚山区。在哈萨克斯坦，它被列入红皮书，是受到保护的珍稀动物。
近年来，天山棕熊在准噶尔阿拉套山区的活动也多次被记录。哈萨克斯坦林业部门此前公布的红外相机监测结果显示，近年来这一物种在国家公园内的出现频率有所增加。
这一幕再次表明，广袤的野生自然始终按照自身的节律和规律延续。对于游客而言，与野生动物保持适当距离，也是尊重自然、保护自身安全的重要方式。
环保人士郑重提醒，如果在野外与棕熊偶然相遇，切勿主动靠近、尾随追踪，更不要投喂。最稳妥的做法是保持安全距离，同时为野生动物留下可以自行离开的空间。
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