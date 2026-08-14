天山棕熊现身准噶尔阿拉套 与登山游客“偶遇”

这一难得的自然画面由自然旅游组织者马克苏特·夏穆舒鼎诺夫拍摄记录，随后由“哈萨克森林”机构对外发布。

“大自然有时总会在不经意间带给我们意想不到的奇妙瞬间。这一次，摄影镜头成功捕捉到了一只在天然栖息地内自由活动的棕熊。”环保人士在发布相关视频时写道。

生态学家介绍，棕熊是哈萨克斯坦山地和森林地区体型最大的食肉动物之一。尽管体型庞大，但棕熊生性十分警觉谨慎，通常不会轻易出现在人类面前。

“哈萨克森林”机构专业人员特别指出，棕熊的嗅觉十分灵敏，能够在较远距离察觉食物气味。在野外活动时，它们也很大程度上依靠嗅觉寻找食物和辨别方向。

此次在准噶尔阿拉套山国家公园现身的棕熊属于天山棕熊。天山棕熊学名为 Ursus arctos isabellinus，是棕熊的一个亚种，主要分布于中亚山区。在哈萨克斯坦，它被列入红皮书，是受到保护的珍稀动物。

近年来，天山棕熊在准噶尔阿拉套山区的活动也多次被记录。哈萨克斯坦林业部门此前公布的红外相机监测结果显示，近年来这一物种在国家公园内的出现频率有所增加。

这一幕再次表明，广袤的野生自然始终按照自身的节律和规律延续。对于游客而言，与野生动物保持适当距离，也是尊重自然、保护自身安全的重要方式。

环保人士郑重提醒，如果在野外与棕熊偶然相遇，切勿主动靠近、尾随追踪，更不要投喂。最稳妥的做法是保持安全距离，同时为野生动物留下可以自行离开的空间。

一只阿穆尔虎时隔70余年重新踏入巴尔喀什湖以南的荒野，本是一项持续多年的生态恢复工程中的重要节点，却意外在哈萨克斯坦社交网络掀起了一场全民“二创”热潮。自雌性阿穆尔虎“希望”（Үміт）被放归伊犁—巴尔喀什湖国家自然保护区后，各种围绕老虎展开的搞笑视频、人工智能配音和情景短剧迅速走红，其中部分视频播放量已达到数百万次。