独联体成员国选举机构负责人聚首圣彼得堡 聚焦公投与人工智能

哈萨克斯坦中央选举委员会主席努尔兰·阿布德若夫在会上详细介绍了定于3月15日举行的全国公投筹备情况。他表示，目前所有组织筹备工作均严格按照法律法规及既定时间表稳步推进。哈方正重点加强流程透明度保障、相关人员业务培训，并致力于为包括残障人士在内的所有类别选民创造便利的投票条件。

—我们对与国际观察员及专家团体的互动保持完全开放。通过共同努力，我们将确保公投在高度组织化的水平上举行，并完全符合国际标准，-阿布德若夫强调。

在选举实务讨论环中，亚美尼亚、俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和白俄罗斯的选举机构负责人分别就各自国家的选举活动、改革举措及技术创新进行了交流。报告涵盖了纸质选票的使用、在线元素的引入、非选举期的常态化工作、提升青少年法律素养以及增强公众对选举制度信任等核心议题。

会议期间还举行了题为“建立对选举与公投制度的信任：国际观察的作用”研讨会。在此框架下，与会代表围绕“人工智能在选举进程中的应用：综合途径与法律监管”这一主题展开圆桌讨论。哈萨克斯坦中央选举委员会秘书长沙夫卡特·沃帖米索夫作主旨报告。

沃帖米索夫指出，人工智能已成为提升国家竞争力和技术独立性的关键因素。目前，人工智能正广泛应用于选举进程中的数字化服务、数据分析、网络安全防护以及打击虚假信息传播等领域。

阿布德若夫在总结会议时高度评价了此次讨论的深度与实践意义。他认为，独联体国家间在选举领域的紧密协作，有力地推动了公民对选举与公投机制信任感的提升。

会议结束时，与会代表获赠了《哈萨克斯坦选举简明手册》，并共同参观了反映选举技术演进历程的专题展览。

【编译：阿遥】