总统广播电视综合体推出纪录片《脊梁》 讲述基层劳动者的真实故事

片中主人公之一是努尔博勒·阿曼卓罗夫。他多年来扎根“卓玛尔特”农场深耕细作。今年，因在畜牧业发展中作出突出贡献，阿曼卓罗夫荣获“杰出贡献（Ерен еңбегі үшін）”奖章。

Фото: Видеодан скрин

—小时候，父亲常说牲畜只兴旺于用心照料之人，那时我们并不完全理解这句话的含义。如今，全家人都秉持这一信念勤奋工作。我也从小培养孩子们的劳动意识，因为正是劳动推动人不断前行。-阿曼卓罗夫在片中说道。

影片还记录了挤奶工古丽娜尔·阿布德拉曼诺娃的工作日常。她在农业领域耕耘了20年，其中近10年一直在奶牛场从事挤奶工作。每天凌晨三点，她便起床，与两名同事一道负责近400头奶牛的挤奶任务。

—以前都是手工挤奶，常常累得腰酸背痛，手上也磨出厚厚的老茧。即便如此，我们也从未想过放弃。-阿布德拉曼诺娃回忆道。

Фото: Ақорда

今年，她的辛勤付出获得国家高度肯定，并由托卡耶夫总统亲手为其佩戴“杰出贡献”奖章。

—那是我第一次坐飞机前往阿斯塔纳，心情格外激动。能从总统手中接过奖章，是我一生中最大的喜悦。-她说。

《脊梁》的主人公远不止于此。影片还挖掘并呈现了数十位在各自岗位上默默耕耘、追求卓越的普通劳动者形象。他们坚韧、诚实、热爱职业的精神，为年轻一代树立了鲜活而有力的榜样。

值得一提的是，国家元首已将2025年定为“工人职业年”。纪录片《脊梁》正是通过影像语言，向这些支撑国家发展的中坚力量致以真诚敬意。

观众可于今日17:15通过Jibek Joly电视频道收看这部富有教育意义的纪录片。

【编译：阿遥】