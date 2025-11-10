中文
    哈萨克斯坦总统广播电视综合体代表团出席西安全球视频媒体论坛

    哈萨克国际通讯社讯）11月6日，第十三届全球视频媒体论坛在中国西安举行。来自40个国家和地区的国际组织及媒体机构负责人、相关国家驻华使馆代表等300余位嘉宾出席活动。

    论坛期间，与会者讨论了媒体在全球治理中的作用，以及如何为实现共同利益形成共识等问题。会议特别关注全球视频内容产业的发展、数字平台建设以及国际媒体合作。

    总统广播电视综合体旗下Jibek Joly/Silk Way电视频道总经理叶尔克詹·昆图甘在“全球南方媒体对话”分论坛上发表讲话。昆图甘介绍了Silk Way电视频道与中国中央广播电视总台（CMG）联合实施的跨国项目《丝路之星》（Silk Way Star）。

    她表示，这一项目汇聚了来自12个国家的才艺与电视台代表，成为促进文化交流、增进各国人民友谊及成功媒体合作的典范。

    —这是一个全新的平台，将我们地区展示为全球南方中充满活力、开放且富有创造力的一部分，汇聚了中亚国家的声音。-昆图甘指出。

    她还强调，在全球数字化与技术快速发展的时代，保持人文维度的重要性不容忽视。

    【编译：阿遥】

    文化 哈萨克斯坦 哈萨克斯坦与中国 大众媒体
