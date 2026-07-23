哈萨克斯坦药品监管体系达到世卫组织成熟度第三级

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦医疗和药品监督委员会消息，世界卫生组织对哈萨克斯坦药品监管体系给予高度评价。

根据世界卫生组织评估，哈萨克斯坦药品流通监管体系已达到成熟度第三级。这意味着该国药品监管体系符合国际要求，并具备较为可靠的药品质量、安全性和有效性评估机制。

有关部门表示，达到这一水平，是哈萨克斯坦持续完善医药行业监管、加强国家监督体系以及引入现代药品流通管理方式的结果。

2026年上半年，哈萨克斯坦共对药品生产企业开展18次药品检查，其中16次采用风险导向方式进行。该机制优先检查风险较高的生产主体，有助于及时发现潜在问题并保障药品质量。

与此同时，哈萨克斯坦还在持续完善药物警戒体系，即对药品上市后的安全性进行监测。

数字化是其中的重要方向之一。目前，哈萨克斯坦正在医疗信息系统中完善“黄卡”模块，方便医务人员及时报告药品可能引发的不良反应，并提高相关信息的评估效率。

监督委员会表示，完善药物警戒体系有助于更快识别和分析药品使用中的潜在风险。世界卫生组织确认哈萨克斯坦达到成熟度第三级，是该国医药监管领域取得的一项重要成果，也体现了药品质量和安全保障工作的有效性。