哈萨克斯坦药品监管体系达到世卫组织三级成熟度 为独联体国家首例

卫生部表示，这一结果表明，哈萨克斯坦药品流通国家监管体系已在药品质量、安全性和有效性方面达到国际标准。相关成果是在阿拉木图举行的印度—哈萨克斯坦制药商务论坛期间公布的。

据介绍，此次论坛吸引了来自印度的60多家制药企业参会，涉及药品、制药原料、医疗器械、疫苗及生物技术产品等多个领域。达到三级成熟度，意味着哈萨克斯坦在药品注册、质量控制、药物警戒以及生产检查等方面的国家监管体系，已符合国际要求。

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卫生部指出，这一成果将进一步增强国际组织、投资者和制药企业对哈萨克斯坦医药体系的信任，也有助于提升国家制药行业的国际合作与投资吸引力。

目前，哈萨克斯坦正持续推进制药行业发展，包括吸引投资、引入现代技术、推动药品流通环节数字化，以及提升采购程序的透明度和效率。

在药品保障方面，提高患者获得药品的可及性和使用效率已被列为哈萨克斯坦卫生部2025年的重点任务之一。数据显示，目前已有360万人在国家免费医疗保障和强制社会医疗保险框架下获得免费药品供应。

相关药品保障规模达到2629亿坚戈，共开具1560万张处方。与此同时，药品目录也已完成更新，一些疗效有限的药物被剔除，现代化和创新型药品的占比进一步提高。

【编译：达娜】