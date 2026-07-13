伊格莱西亚斯社交媒体互动：期待与哈萨克斯坦观众相见

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）国际流行音乐巨星恩里克·伊格莱西亚斯日前在Facebook和X（原Twitter）个人账号上转发了哈萨克斯坦艺术家兼博主埃塞丽·萨布尔詹克兹（艺名Assolya）创作的视频，并配文写道：“See you soon Kazakhstan（哈萨克斯坦，我们很快见）”。

目前，恩里克·伊格莱西亚斯的Facebook账号拥有约4900万名粉丝，X平台粉丝数量超过1090万。

Assolya的创作并未采用传统画布，而是以地毯作为艺术创作媒介。此次受到关注的视频以恩里克·伊格莱西亚斯的经典歌曲《Ring My Bells》作为背景音乐。

视频中，这位艺术家以一段与丈夫因创作理念发生争执的情节开场，随后独自来到楼顶，利用喷漆在地毯上完成了一幅大型人物肖像。此前，她曾通过社交媒体呼吁网友帮助转发，并希望恩里克·伊格莱西亚斯能够看到自己的作品。

在众多哈萨克斯坦网友的转发支持下，仅用了不到两天时间，这段视频便引起了恩里克·伊格莱西亚斯的关注，并被其转发至个人社交平台。

恩里克·伊格莱西亚斯是国际流行乐坛最具影响力的歌手之一，曾被《公告牌》（Billboard）评为最受欢迎的拉丁音乐艺人之一，职业生涯唱片累计销量已超过1.8亿张。

据了解，恩里克·伊格莱西亚斯将于今年秋季首次赴哈萨克斯坦举行个人演唱会。其中，阿斯塔纳站定于9月3日举行，阿拉木图站将于9月5日开唱。

据悉，今年2月，因在织毯上绘制明星肖像而走红的哈萨克斯坦艺术家埃塞丽·萨布尔詹克兹入选TikTok“创作者榜单”，成为该平台评选的全球50位最具影响力创作者之一。