独联体观察员：哈萨克斯坦公投组织水平值得借鉴

俄罗斯联邦委员会联邦结构、区域政策及地方自治委员会主席安德烈·舍甫琴科在发言中强调，通过一部新宪法对任何国家而言都是极具历史意义的重要事件。他特别指出，哈萨克斯坦在此次公投中的筹备工作水平堪称出色。

—各级选举委员会和投票站的准备工作十分充分，这一点显而易见。投票站内提供的所有信息资料详实且通俗易懂。我们还特别注意到，现场为残障人士设置了专门的投票区域，这一点非常重要。我相信，接下来我们还将继续走访更多投票站。坦率地说，哈萨克斯坦在组织此类大规模政治活动方面积累了宝贵经验，整体组织水平很高，-舍甫琴科表示。

随后，俄罗斯国家杜马独联体事务、欧亚一体化及同胞关系委员会第一副主席哈兹别克·泰萨耶夫也对哈萨克斯坦的选举组织能力给予了充分肯定。

—尤其令我印象深刻的是投票站工作人员的专业素质和业务能力。我完全赞同舍甫琴科的观点，在这些方面确实有许多值得我们向哈萨克斯坦学习的地方，-泰萨耶夫总结道。

【编译：阿遥】