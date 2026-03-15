18:45, 15 三月 2026 | GMT +5
独联体观察员：哈萨克斯坦公投组织水平值得借鉴
（哈萨克国际通讯社讯）在今日于国际观察员支持中心举行的新闻发布会上，来自独联体议会间大会的国际观察员代表对哈萨克斯坦此次全民公投的组织工作给予了高度评价。
俄罗斯联邦委员会联邦结构、区域政策及地方自治委员会主席安德烈·舍甫琴科在发言中强调，通过一部新宪法对任何国家而言都是极具历史意义的重要事件。他特别指出，哈萨克斯坦在此次公投中的筹备工作水平堪称出色。
—各级选举委员会和投票站的准备工作十分充分，这一点显而易见。投票站内提供的所有信息资料详实且通俗易懂。我们还特别注意到，现场为残障人士设置了专门的投票区域，这一点非常重要。我相信，接下来我们还将继续走访更多投票站。坦率地说，哈萨克斯坦在组织此类大规模政治活动方面积累了宝贵经验，整体组织水平很高，-舍甫琴科表示。
随后，俄罗斯国家杜马独联体事务、欧亚一体化及同胞关系委员会第一副主席哈兹别克·泰萨耶夫也对哈萨克斯坦的选举组织能力给予了充分肯定。
—尤其令我印象深刻的是投票站工作人员的专业素质和业务能力。我完全赞同舍甫琴科的观点，在这些方面确实有许多值得我们向哈萨克斯坦学习的地方，-泰萨耶夫总结道。
【编译：阿遥】