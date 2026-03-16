独联体观察团：哈萨克斯坦公投未发现影响结果的违规行为

在公投日当天，观察员代表团成员走访了哈萨克斯坦9个州和直辖市的750多个投票站，并对设在海外的投票站点进行了同步监督。

据独联体观察团提供的数据，各投票站均按时开放，投票程序在庄严的国歌声中拉开帷幕。整个投票过程组织严密，现场秩序平稳有序。

—计票程序严格遵循哈萨克斯坦共和国相关法律规定。观察员记录到的个别瑕疵仅属于技术性问题，并在各投票站委员会的努力下迅速得到纠正。我们未发现任何可能影响公投结果的违法违规行为。独联体观察员代表团得出的最终结论是：3月15日举行的全民公投完全符合哈萨克斯坦共和国法律，组织水平很高。哈萨克斯坦国家政权机关及各级公投委员会为公民充分、自由表达真实意愿创造了必要条件，-彼得里申科表示。

需要指出的是，中央公投委员会此前已正式公布了此次全民公投的初步统计数据。

【编译：阿遥】