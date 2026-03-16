14:44, 16 三月 2026 | GMT +5
独联体观察团：哈萨克斯坦公投未发现影响结果的违规行为
（哈萨克国际通讯社讯）3月16日，独联体副秘书长伊戈尔·彼得里申科在哈萨克斯坦中央公投委员会总部举行的新闻发布会上表示，在刚刚结束的新宪法草案公投期间，独联体观察团未发现任何可能对投票结果产生实质性影响的违规行为。
在公投日当天，观察员代表团成员走访了哈萨克斯坦9个州和直辖市的750多个投票站，并对设在海外的投票站点进行了同步监督。
据独联体观察团提供的数据，各投票站均按时开放，投票程序在庄严的国歌声中拉开帷幕。整个投票过程组织严密，现场秩序平稳有序。
—计票程序严格遵循哈萨克斯坦共和国相关法律规定。观察员记录到的个别瑕疵仅属于技术性问题，并在各投票站委员会的努力下迅速得到纠正。我们未发现任何可能影响公投结果的违法违规行为。独联体观察员代表团得出的最终结论是：3月15日举行的全民公投完全符合哈萨克斯坦共和国法律，组织水平很高。哈萨克斯坦国家政权机关及各级公投委员会为公民充分、自由表达真实意愿创造了必要条件，-彼得里申科表示。
需要指出的是，中央公投委员会此前已正式公布了此次全民公投的初步统计数据。
【编译：阿遥】