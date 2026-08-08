西班牙媒体关注迪玛希：当地粉丝社群已达1.8万人

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达依别尔艮的音乐再次受到西班牙主流媒体关注。西班牙全国性报纸《世界报》（El Mundo）最新一期在封面刊登了迪玛希照片，并推出长篇报道，介绍其音乐生涯及国际影响力。

报道称，记者拉克尔因塞尔蒂斯（Raquel R. Incertis）采访了迪玛希西班牙官方粉丝俱乐部成员玛丽亚·何塞、克里斯蒂娜、路易莎和阿古斯廷。受访者表示，迪玛希的音乐让来自不同年龄、不同职业的人走到一起，也激励他们前往世界各地旅行，并进一步了解哈萨克斯坦文化。

文章回顾了迪玛希从早期音乐创作到2017年参加中国综艺节目《歌手》（Singer）并走向国际舞台的发展历程，认为其出色的演唱实力、跨越多种音乐风格的能力以及不断扩大的国际影响力，是吸引全球乐迷的重要原因。

《世界报》还特别介绍了西班牙“Dears”粉丝社群。报道称，迪玛希西班牙官方粉丝俱乐部拥有数百名正式会员，而线上粉丝社群规模已接近1.8万人。

不少粉丝还会专程前往世界各地观看迪玛希演唱会，并将这种跨国追随偶像演出的旅行戏称为“迪玛希旅游”。

报道还介绍了导演戴维·科良特斯（David Collantes）拍摄的纪录片《Al compás de su voz》（《伴随他的歌声》）。影片聚焦迪玛希在西班牙的粉丝群体，讲述他的音乐如何跨越国界，连接不同国家的人们，并成为他们生活中的重要组成部分。该纪录片计划于今年9月上映。