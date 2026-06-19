独联体国家签署加强军事协作合作文件

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦国防部新闻处消息，独立国家联合体（简称独联体）成员国武装力量总参谋长委员会会议日前在阿斯塔纳举行，来自阿塞拜疆、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦等国军事部门代表出席会议。

全体会议开始前，各军事代表团团长举行了双边会晤。与会代表还前往“祖国保卫者”广场，向“永恒之火”敬献花圈。

会议期间，各方围绕全球及中亚地区军事政治形势、多边军事合作发展以及加强独联体国家武装力量间协作等议题进行了讨论。

哈萨克斯坦国防部第一副部长、武装力量总参谋长坎尼什·阿布巴克罗夫中将表示，哈方分享了军队建设发展经验以及提升部队作战能力的新举措。

会议还讨论了深化辐射、化学和生物防护领域合作，以及保障军用航空飞行安全等问题。

与此同时，与会代表就高技术武器装备和军事技术的现代应用经验交换了意见，并重点关注导弹与炮兵部队作战运用，以及设施和区域排雷等任务。

坎尼什·阿布巴克罗夫表示：

- 我们在军事领域的合作水平持续扩大，这将有助于增强各国武装力量实力，并促进独联体国家安全稳定发展。

会议总结阶段，独联体成员国国防部长理事会秘书尤里·达什金中将强调了独联体框架内军事协作的重要意义。

他指出，此类合作有助于加强各国武装力量之间的协调配合，维护地区安全稳定。

会议结束后，各方签署了有关进一步深化独联体成员国武装力量合作、加强地区稳定与安全的总结性文件。