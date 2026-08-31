独联体国家通讯社探讨建立旅游宣传协作机制

（哈萨克国际通讯社讯）独联体国家国家通讯社负责人就加强各国旅游资源宣传合作进行了讨论。相关议题成为正在吉尔吉斯斯坦伊塞克湖举行的独联体国家国家通讯社负责人理事会第35次会议的重要议题之一。

会上，哈萨克国际通讯社（Kazinform）总经理纳哈什别克·阿勒丹提议，进一步推动各通讯社之间旅游内容共享机制化，并为这一方向指定专门协调人员。

阿勒丹表示，各成员国通讯社均拥有较强的信息传播能力，并在本国具有重要影响力。今年，哈通社围绕哈萨克斯坦旅游开展了大量报道工作，记者前往多个旅游地区，制作了包括服务价格、基础设施和休闲条件在内的详细内容。哈通社愿与同行共享这些内容，而设立旅游报道专项协调人将有助于提高合作的系统性和效率。

Фото: Kazinform

俄罗斯塔斯社社长安德烈·孔德拉绍夫支持加强各国国家通讯社在旅游领域的互动。他表示，独联体国家拥有丰富的旅游资源，其中相当一部分甚至对邻国居民而言仍不够熟悉。

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孔德拉绍夫说，各国正在不断发现彼此此前并不了解的旅游潜力，新的旅游目的地正在涌现，其中既包括历史文化景点，也包括新建的现代旅游集群。

吉尔吉斯国家通讯社“卡巴尔”社长梅杰尔别克·舍尔梅塔利耶夫则介绍了吉尔吉斯斯坦筹备第六届世界游牧民族运动会的相关情况，并呼吁独联体国家通讯社积极参与这一国际赛事的报道。

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他表示，世界游牧民族运动会是一项具有国际影响力的重要活动，吉方希望相关信息能够在吉尔吉斯斯坦以外得到更广泛传播，并期待各国通讯社持续刊发相关新闻、报道及其他内容。

与会代表认为，更加系统地交换旅游内容，将有助于提升独联体国家民众对新旅游目的地、线路和景点的了解，并推动成员国之间的双向旅游往来。