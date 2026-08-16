哈萨克斯坦体育改革后发生了哪些变化？

节约资金超过80亿坚戈

去年，国家元首签署了旨在进一步完善体质锻炼、体育及儿童体育支持领域的重要法律。首先应当指出的是，新法为体育领域系统性现代化打开了道路。在引入透明融资模式的同时，预算资金的有效使用也被置于更加重要的位置。

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改革实施以来，累计节约财政资金超过80亿坚戈。这主要得益于对职业俱乐部资金投入设置上限，并停止为外援提供财政支持。

节约下来的部分资金被重新用于支持儿童体育和体育后备人才培养。儿童青少年体育学校每名学员的年度经费标准从23.3万坚戈提高至41.5万坚戈。教练员薪资提高30%，同时有3511名教练员和教师开始接受测试。

“作为运动员和行业专业人士，我们今天切实看到，改革并没有停留在文件层面，而是在现实中逐步落实。主管部门所做的工作，正是我们这个领域长期以来所期待的变化。如今，这些改革已经开始显现成效，运动员取得的历史性胜利就是最好的证明。”运动员理事会执行委员会主席、奥运会冠军尤里·梅尔尼琴科表示。

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体育领域的改革同样涉及管理体系。自去年9月起，体育组织负责人轮岗统一制度开始实施，各机构主要负责人开始通过公开竞聘方式任命。在112项任命中，有86项，即76%通过公开竞选完成。资金和管理方面的变化，也正与体育基础设施更新同步推进。

121个新体育设施

今年，全国计划投入使用121个体育设施，其中包括塔拉兹市体育康复综合体、克孜勒奥尔达市“克孜勒奥尔达竞技场”以及扎纳奥泽恩市体育综合体。

“阿斯塔纳市哈吉穆坎·穆纳伊特帕索夫体育场的建设已接近完成。阿拉木图市‘麦迪奥’冰场的改造工作也正按照既定计划推进。”相关部门公布的信息显示。

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去年，全国共有147个体育设施投入使用，其中100多座位于农村地区。在完善基础设施的同时，专业人才培养体系也在不断更新。哈萨克国立体育大学在阿斯塔纳成立，为专业人才培养创造了新的条件。

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“过去五年里，这所大学已经成为汇聚天赋与辛勤付出的平台。我相信，未来还将迎来更多重要成就、国际层面的认可，以及更加广泛的科研和体育成果。这所高校将成为先进知识与创新成果的中心，成为培养国家未来冠军和行业领军人才的摇篮。”该校创始人努尔阿斯勒·麦迪奥说。

哈萨克斯坦闪耀国际体育舞台

2026年，哈萨克斯坦将举办20多项世界和洲际级大型国际赛事。阿拉木图、阿斯塔纳、奇姆肯特、突厥斯坦、塔勒哈尔和阿克套等城市将承办不同体育项目的世界杯分站赛、亚洲锦标赛和国际赛事。

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2026年至2027年期间，哈萨克斯坦还将承办七项世界锦标赛，包括摔跤、乒乓球、柔道、拳击、跆拳道、电子竞技以及青少年短道速滑等项目。

“在独立哈萨克斯坦历史上，我国首次在两年时间内获得举办七项不同体育项目世界锦标赛的权利。这不仅是国际社会对我国体育基础设施和赛事组织能力的高度认可，同时也意味着我们在国际体育大家庭面前肩负着重大责任。”相关部门在发布的信息中指出。

大型赛事不断增多，不仅提升了哈萨克斯坦的国际体育影响力，也推动了旅游业及服务基础设施的发展。而这种在国际体育舞台上的活跃表现，也因本国运动员取得的优异成绩得到进一步巩固。

连创佳绩的荣誉时刻

今年在意大利举行的冬季奥运会上，花样滑冰运动员米哈伊尔·沙伊多罗夫为哈萨克斯坦代表团赢得一枚宝贵的金牌。本届冬奥会共有来自哈萨克斯坦10个大项的36名运动员参赛，多名选手成功跻身世界前十。

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此前，哈萨克斯坦运动员在哈尔滨冬季亚洲运动会上同样取得了优异成绩。短道速滑男子代表队在5000米接力项目中历史性夺得金牌，自由式滑雪空中技巧运动员舍尔佐德·哈希尔巴耶夫和罗曼·伊凡诺夫则打破亚洲纪录并夺得冠军。

年轻运动员同样在各大国际赛场崭露头角。阿纳斯塔西娅·戈罗多科在青少年世界锦标赛中获得一金一银，随后又在世界大学生冬季运动会的两个项目中夺冠。鼎穆哈迈德·拉依姆库洛夫在自由式滑雪空中技巧青少年世界锦标赛中，为哈萨克斯坦夺得该项目历史首枚金牌。残疾人运动员叶尔波勒·哈米托夫则夺得世界杯水晶球奖，取得历史性成绩。值得一提的是，他此前已经获得残奥会冠军。

拳击项目同样成绩突出。在去年于利物浦举行的世界锦标赛上，哈萨克斯坦国家队共获得10枚奖牌，其中包括7枚金牌。娜兹姆·科宰拜成为三届世界冠军，另有5名哈萨克斯坦拳击手成为两届世界冠军。

在团队体育方面，阿拉木图“凯拉特”足球俱乐部在去年的赛季中连续通过四轮资格赛，历史性获得欧冠联赛正赛参赛资格，为广大球迷带来了巨大鼓舞。这是哈萨克斯坦俱乐部近十年来在欧洲赛场取得的最高突破。年轻前锋达斯坦·萨特巴耶夫转会加盟伦敦“切尔西”俱乐部，也受到球迷广泛关注。

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年轻一代取得的成绩中，也有古典式摔跤运动员巴格达特·萨巴兹的一份贡献。他在去年于越南举行的U23亚洲锦标赛中夺得金牌，成为亚洲冠军，同时还是哈萨克斯坦成年组国内杯赛冠军。

“引领我走上体育道路的是我的亲哥哥。我的个人教练是达吾然·凯南巴耶夫。目前，我对哈萨克斯坦体育的发展感到满意。像我们这样的年轻人拥有很多崭露头角的机会。”这位年轻运动员说道。

职业体育取得的一个个成绩，正在激励更多年轻人，也有力推动着群众体育不断发展。

全民健身事业如何发展？

目前，哈萨克斯坦约有850万人经常参加体育锻炼和体育活动，占全国人口的44.5%。儿童和青少年群体的这一比例达到34.6%。在4至17岁的儿童中，有超过22.8万人在7000多个体育兴趣班接受免费训练。

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社会对体育的需求不断增长，也从相关行业的经济数据中得到体现。据Ranking.kz统计，2026年第一季度，哈萨克斯坦体育服务业规模达到794亿坚戈，同比增长11.3%。自2022年以来，这一数据已经翻了一番。

国家的目标十分明确：到2029年，将经常参加体育锻炼的哈萨克斯坦公民比例提高至50%。

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体育事业的发展，从来不只是用奖牌数量和单项成绩来衡量。不过可以看到，不断完善的管理体系和持续升级的体育基础设施，正在共同推动竞技体育成绩提升，并为推动群众体育融入国民日常生活打下更加坚实的基础。