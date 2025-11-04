哈萨克斯坦体育设施可及率提升至55% 政府加快新场馆与体育学校建设

目前全国共有25,760座体育设施，其中1,298座需要维修。仅在2025年前9个月，全国已新建35处体育设施，年内还计划完工67个项目。

“发展体育基础设施、提高全民体育参与度是部委工作的重点方向之一。目前，巴甫洛达尔州、江布尔州和卡拉干达州的指标最高。根据体育发展规划，政府计划到2029年将全国体育设施可及率提高至65%。” - 部长说。

根据总统指示，政府正在各州中心城市通过引入赞助资金建设和改造足球场馆。梅尔扎博索诺夫介绍，克孜勒奥尔达市一座可容纳1.1万名观众、符合欧足联（UEFA）标准的现代化体育场已正式投入使用；阿斯塔纳市一座拥有3,600个座位的新体育场正在建设中，预计将在2026年第一季度完工。

目前，全国共有7,432块足球场地，其中1,420块需要维修。为发展基层足球，正在实施685个项目，包括利用地方预算和私人投资建设儿童与青少年足球场地。

同时，政府还在推进体育学校与运动员寄宿学校的设立工作。旅游和体育部建议阿拉木图州、乌勒套州、阿拜州，以及阿斯塔纳和奇姆肯特市领导层，参考阿特劳州的经验，通过公私合作（PPP）机制推进类似项目的实施。

【编译：达娜】