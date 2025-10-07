哈萨克斯坦教育体系获OECD肯定：教师工作满意度显著提升

据总理官网（Primeminister.kz）消息，TALIS调查聚焦教育环境、教师工作条件、专业发展机会、教学实践以及职业理念评估。此次调查涉及哈萨克斯坦逾7000名教师和369名学校校长。教育部强调，这是唯一一项全面评估教师学习环境和工作条件的国际性研究。

与2018年相比，哈萨克斯坦教师的行政负担明显减轻，他们将更多时间投入课堂教学和与家长、监护人的沟通。同时，教师对专业和职业环境的满意度大幅上升。

调查还显示，教师工作条件取得显著改善。去年学年，哈萨克斯坦教师平均周工作时长降至36小时，较2018年的50小时缩短了14小时，这一降幅在OECD成员国中尤为突出。此外，教师平均年龄降至41岁，比OECD平均水平低4岁。

另一项关键成果是教师对工作和薪酬的满意度提升。调查数据显示，95%的教师对自身工作表示满意，80%的人表示若重选职业仍会选择教师岗位。

这些进步不仅提升了教育质量，也为哈萨克斯坦教师职业发展注入了新活力。教育部表示，将继续深化改革，确保教育体系更具包容性和可持续性。

【编译：木合塔尔·木拉提】