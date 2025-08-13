中文
    11:50, 13 八月份 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦呼吁独联体加强情报交流和特别行动合作

    哈萨克国际通讯社讯）12日，独联体成员国内务部长理事会例行会议在俄罗斯圣彼得堡举行。

    哈萨克斯坦呼吁独联体加强情报交流与特别行动合作
    Фото: gov.kz

    据内务部新闻处消息，来自亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的内务部代表，以及独联体执委会、独联体打击有组织犯罪和其他危险类型犯罪协调局、独联体反恐中心的代表出席会议。

    哈萨克斯坦代表团由内务部长叶尔詹·萨德诺夫率领。

    —今年，哈萨克斯坦警方为独联体国家抓获了374名罪犯，其中包括潜逃数十年、犯下严重及特别严重罪行的逃犯。警方捣毁了13个有组织犯罪团伙，其中3个是从事合成毒品生产和分销的跨国犯罪集团。119名独联体成员国公民在哈被拘留。哈方认为，有必要加强联合特别行动，切断毒品贩运渠道，抓捕犯罪链条上的所有参与者。-萨德诺夫在会上说。

    此外，他还提出应完善信息交流机制、缩短相互协助请求的执行时间，并修订相关国际协定，以更有效打击非法移民。这些倡议获得了理事会成员的支持。

    会议还讨论了其他旨在加强独联体内务部门合作的问题。与会各方围绕打击犯罪的多项议题进行了建设性对话，达成共识并作出重要决定。

    【编译：阿遥】

    哈萨克斯坦 独联体 外交 内务部
