哈萨克斯坦数字化集体合同数量同比增加逾1.1万份

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦劳动和社会保障部表示，国内以雇主与员工协商为基础的劳动关系正在进一步扩大。

截至2026年8月1日，全国已有19683份集体合同完成数字化，较去年同期增加超过1.1万份。

发展社会伙伴关系是哈萨克斯坦劳动领域国家政策的重要方向之一。实践表明，雇主与员工之间保持稳定、公开的对话，有助于预防劳动争议，及时解决工资等问题，并为员工创造更加稳定的工作环境。

有关专家表示，将集体合同转为数字化形式，有助于更方便地监督双方履行各自义务的情况，同时也使国家机关能够更及时掌握劳动关系状况并采取必要措施。

目前，集体合同已不仅是一份形式性文件，而是调节雇主与员工劳动关系的重要工具。合同中可就工资支付、劳动安全、职业培训、员工社会保障以及发生分歧时的解决程序等内容作出补充规定。

劳动和社会保障部指出，社会伙伴关系的发展也有助于减少集体劳动争议。越来越多雇主开始通过协商解决问题，避免矛盾进一步升级，从而维护劳动集体内部稳定。

未来，劳动和社会保障部将继续推动通过集体合同规范劳动关系，重点发展数字化机制，扩大社会伙伴关系体系对企业的覆盖范围，并完善劳动争议预防机制。