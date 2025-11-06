哈萨克斯坦流媒体产业发展趋势：本土市场正逐步走向成熟

Movie Service公司首席执行官安娜·达尔莫杰希娜（Anna Darmodekhina）指出，流媒体平台正通过引入付费订阅和单次购买（交易型）模式等方式，拓展新的内容传播渠道。

“除了提供免费内容外，我们还在推出付费订阅模式。这对那些居住在无法前往电影院地区的观众而言，是非常重要的机会。” - 安娜·达尔莫杰希娜说。

UNICO Play平台联合负责人阿娜拉·朱努索娃（Anara Zhunusova）指出，哈萨克斯坦的本土内容市场仍处于构建阶段。

“许多创作者尚未完全理解内容的发行与销售机制。我们正在逐步建立市场，创作者必须明确自己创作的内容是为了什么、面向谁、投向哪里。” - 阿娜拉·朱努索娃说。

与会专家一致认为，哈萨克斯坦流媒体产业正在根据本国观众的文化需求不断适应与调整，逐步向稳定成熟的市场结构发展。

【编译：达娜】