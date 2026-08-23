独联体观察员：选民投票积极性很高 暂未发现影响投票结果的违规情况

（哈萨克国际通讯社讯）独联体观察员对哈萨克斯坦首届库鲁尔泰议会选举的组织工作和选民参与积极性给予积极评价。根据当天观察情况，观察员表示，目前在所到访的投票站尚未发现违法违规情况，也未发现可能影响投票结果的问题。

独立国家联合体观察团团长伊戈尔·彼得里申科（Игорь Петришенко）在阿斯塔纳国际观察员协助中心举行的记者会上介绍，独联体观察团在国际选举观察领域拥有丰富经验。此次库鲁尔泰议会选举是独联体观察团在哈萨克斯坦开展的第20次、在独联体范围内开展的第135次国际选举观察任务。

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

“我很高兴代表独立国家联合体观察团向大家表示祝贺。我们在国际观察方面拥有相当丰富的经验。这是我们的第135次观察任务，也是我们在哈萨克斯坦共和国开展的第20次观察任务。”彼得里申科说。

据介绍，此次独联体观察团共有190人。观察员在哈萨克斯坦14个地区开展工作，同时还对中央选举委员会在哈萨克斯坦驻外外交机构设立的79个海外投票站进行观察。

彼得里申科表示，观察团自8月3日起启动工作，长期观察员在选举筹备阶段走访了约7个地区，并与中央选举委员会、地方选举委员会和投票站选举委员会开展工作。此外，观察团还与此次参加选举并进入选票的全部7个政党举行了会面。

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投票日当天，观察员从投票站开放起便开始对投票组织工作进行现场观察。

“从今天投票站开放开始，我们以及在其他地区工作的代表就一直在观察选举进程的组织情况。庄严奏响国歌、首批选民到来，所有工作都组织得十分有序。投票站选举委员会主席、秘书和委员之间配合协调，对选民的态度也非常友好、热情。”他说。

彼得里申科还提到，尽管当天上午阿斯塔纳一度出现降雨天气，但选民仍表现出较高的投票积极性，一些投票站甚至出现一家两三代人共同前来履行公民责任的情况。

他表示，各投票站所需设施以及信息资料均按照中央选举委员会规定的要求进行设置。

“我们在任何一个到访的投票站都没有发现问题，尤其没有发现可能对投票结果产生影响的违规情况。”彼得里申科说。

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与此同时，独联体成员国议会大会观察员也对选举组织工作和哈萨克斯坦选民的参与积极性给予积极评价。

选举期间及投票日当天，共有69名独联体成员国议会大会观察员开展工作。其中部分观察员在阿斯塔纳各投票站，以及设在哈萨克斯坦驻外外交机构的9个海外投票站进行观察。

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阿塞拜疆国民议会国防、安全和反腐败委员会委员萨比娜·萨尔马诺娃（Сабина Салманова）介绍，当天上午以来，独联体成员国议会大会观察员已在阿斯塔纳走访至少13个投票站，其中包括第130号、第175号、第485号和第193号投票站。

“从早上开始，不仅选举的组织工作给我留下了深刻印象，公民参与投票的积极性同样令人印象深刻。无论老年人还是年轻人，都在前来投票。投票站还有国内观察员，我们也与他们进行了交流，其中既有来自政党的观察员，也有来自社会组织的观察员。”萨尔马诺娃说。

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亚美尼亚国民议会代表艾克·奇林加良（Айк Чилингарян）表示，观察员参与了投票站开放过程，并与当地观察员、部分政党授权代表以及国际观察员进行了交流。

“在交流过程中，大家都确认选举正在平稳进行，没有出现违法违规情况。当地组织的观察员以及此次选举候选人竞选总部的授权代表也表达了同样的看法。”奇林加良说。

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俄罗斯联邦委员会社会政策委员会副主席尤利娅·拉祖特金娜（Юлия Лазуткина）同样注意到选民较高的参与积极性。

她表示，在观察员走访的13个投票站中，没有一个投票站收到上门投票申请，这意味着选民更愿意亲自前往投票站表达自己的意愿。

“人们、选民都怀着积极的心情前来投票。我们到访的所有投票站都有相当数量的登记选民。特别值得一提的是，我们走访的13个投票站中，没有一个收到上门投票申请。也就是说，人们希望亲自来到投票站表达自己的意愿。目前，我们所到访的投票站没有发现任何违法违规情况。”她说。

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俄罗斯国家杜马独联体事务、欧亚一体化和侨民联系委员会第一副主席卡兹别克·泰萨耶夫（Казбек Тайсаев）则对投票站选举委员会成员的专业水平给予积极评价，并指出各投票站为残障人士参加投票创造了必要条件。

“今天选民参与投票的积极性给我们留下了深刻印象。我们走访了许多投票站，没有发现任何违法违规情况。相反，我们希望感谢中央选举委员会组建并培训了一支专业、胜任的团队。各投票站选举委员会主席都具备专业素质，能够回答出现的各种问题。因此没有遇到任何困难，人们正在平静、有序地前来投票。”泰萨耶夫说。

他还特别提到年轻选民的参与情况，认为许多年轻人正在有意识地参与投票，对自己的选择有着明确认识。

当天，哈萨克斯坦举行首届库鲁尔泰议会选举，全国共设10423个投票站，其中包括设在全球61个国家的79个海外投票站。