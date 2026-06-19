哈萨克斯坦总统广播电视综合体与黑山国家广播电视台签署合作备忘录

（哈萨克国际通讯社讯）在黑山总统雅科夫·米拉托维奇对哈萨克斯坦进行正式访问期间，哈萨克斯坦总统广播电视综合体与黑山国家广播电视台（RTCG）签署谅解与合作备忘录。

这是哈萨克斯坦与黑山媒体机构签署的首份媒体合作文件。哈萨克斯坦总统广播电视综合体副总经理特列根·阿比舍夫（Тлеген Абишев）与黑山国家广播电视台总经理鲍里斯·拉奥尼奇（Борис Раонич）代表双方签署文件。

根据备忘录，双方将围绕新闻内容交换、重大事件联合报道、媒体制作先进经验交流以及新媒体技术应用等领域开展合作。

双方表示，现阶段合作重点将放在加强信息互通，通过相互支持，扩大两国受众获取有关哈萨克斯坦和黑山及时、客观信息的渠道。

与黑山媒体建立合作关系，是哈萨克斯坦总统广播电视综合体拓展欧洲合作伙伴网络整体战略的重要组成部分。此前，该机构已与比利时Belga News、保加利亚BTA、波黑Novinata和FENA、意大利Agenzia Nova和Adnkronos、新加坡CNA、塞尔维亚RTS和Tanjug、斯洛伐克TASR等多家媒体机构签署合作协议。

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

据了解，哈萨克斯坦总统广播电视综合体是哈萨克斯坦最大的全流程垂直整合媒体机构，业务涵盖媒体内容生产与传播全链条。旗下拥有面向国内受众的Jibek Joly电视台及同名广播电台，以及国际频道Silk Way、Silk Way Cinema、Silk Way Prime、哈萨克国际通讯社、纪录片中心和数字媒体部门TRKLAB。

黑山国家广播电视台（RTCG）是黑山最大的国有公共广播电视机构，旗下拥有多个电视频道、广播频率、新闻网站以及流媒体平台MNE Play。