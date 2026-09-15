哈萨克斯坦总统电视广播综合体与韩国亚洲新闻集团签署合作备忘录

（哈萨克国际通讯社讯）在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对韩国进行国事访问期间，哈萨克斯坦总统电视广播综合体与韩国大型多媒体和出版机构韩国亚洲新闻集团（Aju News Corporation）签署合作与谅解备忘录。

备忘录由哈萨克斯坦总统电视广播综合体主任娆姗·卡吉巴耶娃与韩国亚洲新闻集团董事长兼创始人郭永吉签署。

根据协议，双方将积极发展媒体机构之间的专业联系，扩大信息交流，并在电视、数字媒体和多媒体内容制作领域开展联合项目。

卡吉巴耶娃表示，哈萨克斯坦总统电视广播综合体将此次合作视为对高质量国际媒体对话的一项长期投入。

- 双方合作的重点之一，是交流现代内容生产方式，为哈萨克斯坦和韩国广大受众提供更具吸引力的媒体产品。

Фото: ҚР ПТРК

郭永吉表示，媒体可以成为连接哈萨克斯坦与韩国之间的可靠桥梁。

- 通过专业交流、联合信息项目以及文化倡议推广，媒体能够为加强两国伙伴关系和互信作出重要贡献。

哈萨克斯坦总统电视广播综合体表示，备忘录的落实将进一步提升哈萨克斯坦议题在亚洲信息空间中的传播力度，并为两国受众提供有关哈萨克斯坦和韩国社会经济、社会政治及文化发展的最新内容。

与韩国媒体拓展合作，也是总统电视广播综合体扩大国际合作伙伴网络、构建横跨大西洋至太平洋媒体合作网络计划的一部分。

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目前，哈萨克斯坦总统电视广播综合体的国际合作网络已汇集来自世界不同地区的约70家境外媒体机构，其中包括中央广播电视总台（CMG）、塔斯社、半岛电视台、韩联社、共同社、时事通信社、意大利Nova通讯社、阿纳多卢通讯社、印度ANI通讯社、巴基斯坦联合通讯社（APP）以及BRICS TV等。

哈萨克斯坦总统电视广播综合体是国内大型综合性媒体机构之一，业务涵盖媒体内容制作和传播。旗下包括Jibek Joly电视台及同名广播电台、Silk Way、Silk Way Cinema、Silk Way Prime国际频道、哈萨克国际通讯社、纪录片中心以及数字部门TRKLAB。

韩国亚洲新闻集团是韩国较大的媒体集团之一，旗下包括泛亚洲通讯社Aju Press、韩国专业经济频道AI Business Channel、Dongbangseong媒体平台，以及Aju Business Daily、Economic Daily、Aju Law & Politics等数字和纸媒，同时设有人工智能实验室。其内容以韩语、英语、中文、日语和越南语发布，主要报道韩国及亚洲国家政治、经济、产业和文化动态。