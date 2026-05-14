哈萨克斯坦总统广电综合体与土耳其广播电视公司签署合作备忘

备忘录由哈萨克斯坦总统广电综合体总干事娆姗·卡吉巴耶娃与土耳其广播电视公司总经理穆罕默德·扎希德·索巴奇签署。

两国最大媒体之间的主要合作领域将包括新闻交流、联合内容制作、在重大事件报道方面相互支持、经验交流，以及媒体制作最佳实践的引进。

此外，扩大公众获取有关哈萨克斯坦和土耳其时事的及时、客观信息的渠道，并提高公众意识，是哈萨克斯坦总统电视广播综合体与土耳其广播电视公司（TRT）媒体资源合作的主要优先事项。

与土耳其媒体发展合作是哈萨克斯坦总统电视广播综合体旨在拓展其在中东和突厥国家合作伙伴网络的综合战略的一部分。此前，总统电视广播综合体已与半岛电视台、约旦电视台、Al-Mamlaka电视台、卡塔尔通讯社（QNA）、阿新社（AZERTAC）、卡巴尔通讯社（Kabar）、霍瓦尔通讯社（Khovar）等媒体公司签署了类似协议。

背景资料：

哈萨克斯坦总统广播电视综合体是该国规模最大的垂直一体化全媒体机构，覆盖内容生产与传播全链条。旗下包括全国性电视频道和广播电台“Jibek Jolу”、国际电视频道 Silk Way、Silk Way Cinema、Silk Way Prime，以及哈萨克国际通讯社和纪录电影中心。

土耳其广播电视公司（TRT）是土耳其最大的国有媒体集团。该公司拥有18个电视频道和17个广播电台，其中包括国际频道TRT World、TRT Avaz、TSR（“土耳其之声”），以及俄语、德语、法语和西班牙语新闻门户网站，还有电视剧OTT平台Tabii。

【编译：小穆】