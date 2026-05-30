哈总统广电综合体与“塔特媒体”签署合作备忘录 推动内容共享与联合项目发展

（哈萨克国际通讯社讯）俄罗斯总统弗拉基米尔·普京对哈萨克斯坦进行国事访问期间，哈萨克斯坦总统广播电视综合体与俄罗斯“塔特媒体”（Tatmedia）控股集团签署谅解与合作备忘录，双方将进一步深化媒体领域合作，推动内容共享和联合项目建设。

该备忘录由哈萨克斯坦总统广播电视综合体总干事娆珊·卡吉巴耶娃（Раушан Қажыбаева）与“塔特媒体”总经理沙米尔·萨迪科夫（Шамиль Садықов）共同签署。

据介绍，该文件是“哈通社（Kazinform）历史合作伙伴关系恢复计划”的组成部分，旨在重启和深化与俄罗斯鞑靼斯坦共和国国家通讯社“鞑靼信息社”（Татар-Информ）的专业合作关系。

娆珊·卡吉巴耶娃表示，双方旗下电视台、广播电台和新闻机构正迈入合作新阶段，在媒体内容制作与传播领域拥有广阔合作前景。

她指出：

“我们的媒体机构在内容生产、传播和创新发展方面具有巨大合作潜力，未来将共同推动媒体合作迈向更高水平。”

Фото: ПТРК

“塔特媒体”总经理沙米尔·萨迪科夫表示，此次签署的合作文件将进一步加强双方专业交流机制，推动双方在报道地区重大事件方面开展更紧密协作，同时促进媒体生产经验和先进实践成果共享。

根据备忘录，双方将在电视、广播及数字内容领域深化合作，推动新闻节目和纪录片项目联合制作，并共同开展面向媒体从业人员的创意和教育项目。

据了解，近年来哈萨克斯坦总统广播电视综合体持续扩大与独联体国家媒体机构合作网络。此前已分别与俄罗斯塔斯社（TASS）、阿塞拜疆国家通讯社（AZERTAC）、阿塞拜疆国际新闻频道（ANewZ）、白俄罗斯国家通讯社（BELTA）、吉尔吉斯斯坦卡巴尔国家通讯社（Kabar）、吉尔吉斯斯坦国家广播电视公司（NTRK）、土库曼斯坦国家通讯社（TDH）、乌兹别克斯坦国家通讯社（UZA）、塔吉克斯坦国家通讯社（Khovar）等媒体机构签署合作协议。

访问期间，沙米尔·萨迪科夫还参观了总统广播电视综合体数字创新部门TRKLAB。双方围绕多媒体内容制作与推广、数字平台联合项目开发以及现代媒体技术应用等议题进行了交流。

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哈萨克斯坦总统广播电视综合体是我国最大的综合性媒体集团之一，具备覆盖全媒体平台的内容生产与传播体系。旗下拥有“丝绸之路”电视台和广播电台、Silk Way国际频道、Silk Way Cinema频道、Silk Way Prime频道、哈萨克国际通讯社（Kazinform）、纪录片中心以及数字创新平台TRKLAB等机构。

“塔特媒体”则是俄罗斯规模最大的区域性媒体控股集团之一，旗下拥有“鞑靼信息社”、数十家地区电视媒体、近百家出版机构以及60个地区分支机构。