据娱乐与体育节目电视网消息，姆巴佩在欧冠赛场完成了职业生涯的第四个帽子戏法，帮助“皇家马德里”从同城德比的失利中迅速走出。这是球队在2:5不敌“马德里竞技”之后，首次远征阿拉木图。

路透社强调，皇马实现了强势反弹，凭借姆巴佩的精彩表现，以5:0击败欧冠新军“凯拉特”。

西班牙媒体同样高度评价了姆巴佩的贡献。

《马卡报》指出，在面对顽强的“凯拉特”时，这位法国前锋为皇马带来了本届欧冠的第二场胜利。

比赛中也不乏紧张时刻。娱乐与体育节目电视网特别提到，当瓦列里·格罗梅科赢得点球机会时，全场“凯拉特”球迷一度屏息凝神，但最终判罚被VAR推翻。

赛后，姆巴佩承认，在输给“马德里竞技”之后，全队仍保持着高昂的士气。

—我们永远不会忘记周六的那场比赛……我的任务是帮助球队取胜。进三个球当然很好，但我本可以进更多。-姆巴佩在接受《Movistar Plus》采访时表示。

国际评论员认为，这场比赛不仅体现了“皇家马德里”的韧性，也让“凯拉特”的欧冠首秀为哈萨克斯坦在欧洲足球舞台上的地位赢得了更多关注。

【编译：阿遥】