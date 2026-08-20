托卡耶夫向首届独联体志愿者论坛与会者致贺词

论坛开幕式上，哈萨克斯坦副总理兼文化和信息部长阿依达·巴拉耶娃（Аида Балаева）宣读了托卡耶夫总统致论坛与会者的贺词。

“这一重要活动在由哈萨克斯坦倡议、联合国宣布的国际志愿者年举行，具有重要的象征意义。这体现了国际社会对志愿者在解决众多社会、人道主义和生态问题中所发挥巨大作用的认可。”托卡耶夫在贺词中表示。

总统指出，哈萨克斯坦倡议举办这一论坛，旨在独联体框架内建立一个长期交流平台，促进各国分享经验，并整合国际层面的志愿服务倡议。

他强调，对哈萨克斯坦而言，搭建友谊桥梁，弘扬合作、友善和关爱等价值理念具有重要意义。在哈萨克斯坦，志愿服务也在促进人的发展、推动公民倡议以及塑造新的社会道德规范方面发挥着重要作用。

“自7月1日起，新宪法正式生效。我国历史上首次在最高法律层面明确了国家对志愿服务的支持。志愿者的善意是取之不尽的灵感源泉，也是推动社会变革的强大力量。‘清洁哈萨克斯坦’全国性行动就是一个鲜明例证。这项倡议在较短时间内凝聚了众多民众，尤其是积极参与社会事务的青年。”托卡耶夫表示。

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总统指出，在志愿者年框架下，哈萨克斯坦已举行数千场相关活动，目前全国志愿者人数已接近30万人。

“我相信，本次论坛将为发展我们各国之间的人文合作作出重要贡献，并进一步加强各国人民之间的联系、相互信任与睦邻关系。我们的主要目标，是将独联体空间建设成为创造与进步、团结与相互理解的共同空间。”总统说。

托卡耶夫向所有致力于让世界变得更加美好的志愿者表示诚挚感谢，并祝愿论坛与会者工作顺利、取得丰硕成果。

据悉，本届论坛为期两天，来自哈萨克斯坦、阿塞拜疆、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦的约300名代表参加，包括政府机构、志愿服务组织代表和志愿者。

论坛期间将举行专题会议、主题讨论以及志愿服务成功实践成果展示，并重点围绕生态保护、社会和包容性支持、青年志愿服务等领域加强跨国合作，推动形成新的联合倡议。

此外，独联体志愿者论坛今后将每年举办，成为成员国整合志愿服务倡议和交流经验的常态化平台。