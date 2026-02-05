哈巴友谊体育中心在伊斯兰堡揭幕 助力九宫棋在巴基斯坦推广发展

据悉，九宫棋和国际象棋教学班已在伊斯兰堡巴基斯坦体育委员会（Pakistan Sports Board）智力运动学校基础上正式开设。开幕仪式期间，九宫棋三届世界冠军谢里克·阿克塔耶夫为巴基斯坦运动员和教练员进行了专题授课，并举办了九宫棋技战术示范与交流活动。

活动期间，双方签署了关于设立“Dostyq”体育中心的合作备忘录，并通过了2026年联合体育活动“路线图”，为今后两国在智力体育领域的系统合作奠定了基础。

Фото: Тоғызқұмалақ Федерациясы

哈萨克斯坦旅游和体育部副部长鲍尔詹·拉皮科夫、哈萨克斯坦九宫棋联合会主席阿基姆·图尔森，以及多位国家级智力体育专家参加了此次活动。

双方指出，此次合作是九宫棋走向南亚地区的重要一步。今后，哈萨克斯坦与巴基斯坦将定期举办联合赛事、训练营和交流活动，持续深化体育与人文领域合作。

此前，哈通社曾报道，在哈萨克斯坦总统此次访问巴基斯坦期间，双方共签署30余份合作文件，其中19项重要协议已正式对外公布。

背景资料：

九宫棋，又称为九连珠播棋，哈萨克语为«тоғызқұмалақ》，是一项由哈萨克先民创造的传统棋类运动，被誉为“智者的游戏”，距今已有约4000年历史。该运动在人类体育文明发展进程中占据重要地位，并传播至欧亚大陆多个地区，逐渐发展成为具有国际影响力的智力运动项目。

九宫棋棋盘形式多样，包括圆形和长方形等类型，目前最为流行的是长方形棋盘。哈萨克著名文学家、哲学家和教育家阿拜·库南拜吾勒曾是九宫棋的爱好者，其使用过的棋盘至今仍收藏于哈萨克斯坦博物馆。

2010年，首届九宫棋世界锦标赛在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行，此后该项目不断复兴发展。2020年，九宫棋被联合国教科文组织列入文化遗产名录。2022年，根据国际九宫棋联合会决议，每年9月9日被确定为“世界九宫棋日”。

【编译：木合塔尔·木拉提】