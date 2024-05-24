深化双边体育合作：哈方邀请中国运动员赴阿拉木图集训

玛尔哲赫帕耶夫首先对中方成功举办杭州亚运会表示祝贺。

他表示，哈萨克斯坦运动员在2023-2024年期间赴中国进行的赛艇、拳击、花样滑冰、跆拳道等多项运动的集训，取得宝贵经验。他还邀请中国运动员赴哈萨克斯坦阿拉木图州奥运训练中心进行集训。

双方一致认为，哈中在体育领域拥有广阔的合作空间，并就进一步加强两国体育领域合作进行了讨论，包括哈萨克斯坦运动员参加2025年冬季亚洲运动会等事宜。

-中国在许多体育项目上都取得了持续优异的成绩，这反映出中国拥有高质量的全方位运动员培养体系。哈方对与中国在运动医学领域开展合作、交流经验十分感兴趣。中国在组织和举办大型综合性赛事方面积累的丰富经验，尤其是在赛事物流方面值得学习。-玛尔哲赫帕耶夫表示。

玛尔哲赫帕耶夫还邀请中方派代表团出席今年9月在阿斯塔纳举行的第五届世界游牧民族运动会开幕式。

【编译：阿遥】