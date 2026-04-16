参议院批准同盟条约 将扩大与塔吉克斯坦多领域合作

据参议员达尔汗·克德尔艾里介绍，该条约由两国元首于2024年8月22日在杜尚别签署，签署时间正值哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对塔吉克斯坦进行国事访问期间。

他表示，塔吉克斯坦是哈萨克斯坦重要且值得信赖的战略伙伴。两国领导人的政治意愿以及多边场合频繁会晤，为双边关系深化注入动力。近年来，两国议会往来明显升温，政府间委员会会议定期举行，地方合作机制持续完善，人文、经贸合作稳步推进。

数据显示，目前两国年贸易额稳定超过10亿美元，双方政府正推动这一数字提升至20亿美元。

该条约共26条，明确提出双方将全面扩大在政治与安全、军事合作、贸易与投资、农业发展、交通运输与过境物流、粮食安全、工业合作、水资源与能源、环保治理、数字化发展、教育交流及人文交流等领域的务实合作。

此外，协议还提出进一步加强议会间合作机制。

报道称，哈萨克斯坦此前已分别与乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦签署类似同盟关系文件，显示中亚区域一体化合作正持续推进。

【编译：达娜】