哈萨克斯坦温室数量同比增长10%

从用途来看，温室主要用于蔬菜种植，共2159座，占总数的93.1%。其他用途温室共160座，其中包括：

花卉种植温室 47座（2.0%）；

食用菌种植温室 6座（0.3%）；

其他用途温室 107座（4.6%）。

从规模分布看，面积不超过1万平方米的温室占90.9%，面积在1万—5万平方米之间的占8.1%，而超过5万平方米的大型温室仅占1.0%。

按类型划分，面积超过5000平方米的工业化温室占23.5%，5000平方米及以下的农户型温室占76.5%。工业化温室主要集中在突厥斯坦州、阿拉木图州及奇姆肯特市，整体生产效率较高。

从使用年限看，66.3%的温室投入使用不足10年，11—20年的占30.3%，使用年限超过21年的占3.4%。

从地区分布来看，突厥斯坦州温室数量最多，占全国总数的62.4%，该地区温室使用面积占全国的75.3%，产量占49.2%。

2025年，全国温室蔬菜总产量达16.87万吨，同比增长1.1%。产量增长主要得益于黄瓜种植面积扩大以及2025年第二季度温室面积增加。

在全国总产量结构中，突厥斯坦州、阿拉木图州、阿克托别州、巴甫洛达尔州及奇姆肯特市贡献最大。

除番茄和黄瓜外，温室农业还种植香蕉、柠檬、草莓、蓝莓等多年生作物，以及西瓜、甜瓜等瓜果类作物。

在黄瓜种植方面，突厥斯坦州、奇姆肯特市、阿拉木图州和巴甫洛达尔州处于领先地位；在番茄种植方面，领先地区包括突厥斯坦州、阿克托别州、阿拉木图州和巴甫洛达尔州。

【编译：达娜】