今年以来马奶饮品产量同比增长近五成

据统计，2026年1月至5月，哈萨克斯坦共生产柯穆兹683吨，同比增长47.2%；同期舒巴特产量则下降12.9%，降至432吨。

近年来，柯穆兹产量波动较大。2023年1月至5月产量曾达到1100吨，随后降至2024年的803吨和2025年的464吨。今年的增长使产量有所恢复，但仍比2023年同期峰值低37.6%。

舒巴特的下降趋势更为明显。2021年1月至5月，其产量曾达到2800吨，此后总体呈下降态势。2026年前5个月的产量仅为五年前的约六分之一。

从全年数据看，2025年柯穆兹产量同比增长25.5%，达到1500吨；舒巴特产量则增长至2300吨。但进入2026年后，柯穆兹继续增长，舒巴特产量再次回落。

价格方面，2026年以来柯穆兹价格连续上涨。6月同比涨幅达到14.2%，高于上年同期的8.5%。

分地区看，阿克莫拉州涨幅最高，达到30.5%；北哈萨克斯坦州上涨27.4%，杰特苏州上涨24.2%，库斯塔奈州上涨20.2%，曼格斯套州上涨16.6%。

总体来看，哈萨克斯坦柯穆兹生产正在从前两年的下降中恢复，但价格涨幅也在加快；舒巴特产量则尚未形成稳定增长趋势。