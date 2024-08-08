哈乌总统共同出席多个设施启动仪式

消息称，奥埃佐夫南哈萨克斯坦研究大学奇尔奇克市分校和塔什干水利与农业机械化工程大学阿拉木图市分校在两国元首的见证下揭牌。

揭牌仪式结束后，两国领导人观看了有关分校的短片，而哈萨克斯坦科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克与乌兹别克斯坦教育部长康戈拉特拜·沙里波夫就双边教科领域合作前景进行了报告。

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之后，托卡耶夫和米尔济约耶夫出席了西安至塔什干的“中国-哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦”集装箱专列首发仪式。

哈萨克斯坦交通部部长马拉特·卡拉巴耶夫和乌兹别克斯坦交通部部长伊尔霍姆·马哈莫夫就进一步扩大两国交通运输领域合作潜力方面开展的相关工作进行了介绍。

Photo: Akorda

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今年4月，在希瓦市就开通“中国-哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦”集装箱运输线和推动跨阿富汗运输线的发展问题达成了共识。这将有助于有效缩短运输时间。集装箱专列5天内完成了4486公里行程，创历史记录。专列从西安始发，途径哈萨克斯坦最终抵达塔什干。

有效利用哈萨克斯坦在中国的运输终端，以及哈乌两国铁路部门之间在加强边境基础设施方面的有效合作缩短了运输时间。去年，两国之间的货物运输量超过3100万吨，较2022年增长17.2%。

【编译：小穆】