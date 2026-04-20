哈乌同盟关系再升级 专家解读布哈拉会晤重要意义

与会人士重点评估了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫近日在布哈拉举行的非正式会晤成果，并围绕深化双边合作展开讨论。

中亚国际研究所所长贾夫隆·瓦哈博夫在会上表示，哈乌合作正在成为推动地区一体化的重要力量。他指出，特别是自2022年两国签署《同盟关系条约》以来，双边关系进入全新阶段，合作水平显著提升。两国元首在布哈拉的非正式会晤再次表明，双方致力于持续深化这一战略伙伴关系。

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哈萨克斯坦总统直属战略研究所所长詹多斯·沙伊马尔达诺夫在发言中指出，两国当前正着眼于制定长期合作议程，而非短期项目。他表示，生态议题成为当前合作重点之一。乌方已启动“清洁空气”项目，我国对此表示支持；同时，我国也在推进“清洁哈萨克斯坦”倡议。下周将在阿斯塔纳举行区域生态峰会，届时还将召开国际拯救咸海基金会会议，主席国将由我国移交给乌兹别克斯坦。这表明，水资源安全、气候变化与生态问题已成为两国合作的重要议题。

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中亚国际研究所所长顾问赛义德穆赫塔尔·赛义德卡西莫夫在接受哈通社记者采访时表示，托卡耶夫此次工作访问在规模和影响上不亚于国事访问。他指出，此访不仅聚焦具体问题的解决，也着眼于关系发展的前景，充分体现了双方对深化战略伙伴关系和同盟关系的高度重视。下一步，专家界的重点任务是推动既定项目和计划高质量落地，尤其是在政治、经济以及文化人文领域的合作。

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哈萨克斯坦外交部下属对外政策研究所高级专家瓦列里·西坚科在会上指出，在全球地缘政治格局变化背景下，中亚地区正日益受到国际社会关注。他援引专家观点，总结了推动区域合作的五大优先方向：一是加强从元首峰会、议会合作、“C5+”对话机制到联合物流和工业中心建设等多层级协调；二是构建统一经济空间；三是发展交通运输走廊；四是推动对外政策协同；五是形成区域共同认同。

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此外，加强议会间合作也成为与会各方关注的重点。乌兹别克斯坦立法院议员迪洛罗姆·法伊济耶娃表示，当前两国议会正通过完善法律规范体系，积极推动双边关系深化。议会的重要职责在于对政府部门签署的双边协议落实情况进行监督，并确保两国元首会晤成果所形成的“路线图”得到有效执行。

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在交通与贸易领域，与会专家同样强调协同推进的重要性。乌兹别克斯坦交通部下属交通与物流发展问题研究中心主任别克佐德·霍尔马托夫表示，从跨阿富汗运输项目到货运数字化转型，一系列战略项目的实施需要更加系统化的协调机制，这将为整个地区的长期经济发展奠定基础。

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会议最后，各方一致同意，将继续以专家层面会晤的形式推动相关建议落实，持续深化两国及区域合作。

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【编译：木合塔尔·木拉提】