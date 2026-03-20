同庆祥和时刻：哈萨克斯坦穆斯林今日喜迎开斋节

开斋节是伊斯兰教最重要、最庄严的节日之一。它标志着为期一个月的斋月圆满结束。在这一个月里，信众们通过封斋、祈祷和内省，实现了精神的洗礼与道德的升华。

哈萨克斯坦穆斯林事务管理局对“Ait”一词进行了深度阐释：其核心内涵不仅在于“节日庆典”，更包含“关怀他人”、“播撒喜悦”以及“共聚一堂、共享祥和”之意。对于坚持斋戒整整一个月的信众而言，这一天被视为对其坚守信仰与躬行善举的崇高回馈。

从历史演变来看，开斋节自公元7世纪确立以来，已传承千余年。在哈萨克草原上，这一节日与民族传统深度交织，演变为一种超越宗教范畴的文化庆典。历史上，人们在开斋节期间会举行盛大的聚会，游牧民跨越地域障碍相互探访。这种传统延续至今，使得开斋节不仅是个人修行的总结，更是社会关系的“修复与更新”。

从斋月的最后一天日落时分起，穆斯林群体便开始相互致以节日的问候，空气中洋溢着祥和与喜悦的气氛。

在开斋节的第一天清晨，大批信众齐聚各地清真寺，共同参加隆重的开斋节会礼（Ait Namaz）。礼拜结束后，人们会精心准备丰盛的节日筵席。走亲访友、互赠礼品、关爱弱势群体已成为哈萨克斯坦社会的一项优良传统。在这个特殊的日子里，陪伴家人、缅怀先辈并为后辈祈福，构成了节日的主旋律。

开斋节不仅象征着个人的精神蜕变，更是慈善精神与穆斯林群体团结的生动体现。它提醒人们关注内心平和，践行社会责任。在此期间，哈萨克斯坦民众共同祈愿国家太平、社会和谐、生活富足。这种对和平与繁荣的共同向往，正是开斋节赋予现代社会的深层文化意义。

【编译：阿遥】