同胞基金会：海外哈萨克族同胞人数或达700万 分布遍及40余国

围绕海外哈萨克人群的规模及其分布情况，同胞基金会副会长阿勒别克·朱尔卡达姆介绍了相关研究数据。

据其介绍，在对海外哈萨克人群及相关群体开展研究时，目前主要采用三类划分方式，以便根据不同群体特征开展有针对性的交流与服务工作。

第一类、也是规模最大的群体为哈萨克族群体。其中相当一部分长期生活在历史形成的居住区域。

—根据官方统计，海外哈萨克族人口超过350万，分布在全球约40个国家。部分研究机构在综合评估不同来源数据后认为，这一数字可能在500万至700万之间。从分布看，绝大多数集中在周边国家和传统居住区域。其中，中国约160万、乌兹别克斯坦约82.12万、俄罗斯约59.2万。此外，在蒙古国（约12.5万）、土耳其（约3万）以及部分欧洲国家也有一定规模的群体分布，-朱尔卡达姆说。

与此同时，研究还将那些曾在哈萨克斯坦出生或长期生活、目前已取得他国国籍的其他族裔人员纳入“前同胞”范畴。

—这一群体规模约为380万，主要分布在德国、以色列、俄罗斯和乌克兰等国家。与此同时，近年来还出现了因务工、留学和经商等原因赴海外发展的“新侨民”群体。根据国家元首在2024年国家库鲁尔泰大会上公布的数据，该群体官方统计约为20万人，一些研究估计其实际规模可能接近50万，-朱尔卡达姆补充道。

【编译：阿遥】