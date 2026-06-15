突厥共同字母委员会举行第四次会议 批准哈萨克语与吉尔吉斯语字母样本

突厥共同字母委员会成员以及各突厥国家语言政策主管部门负责人出席了此次会议。

该委员会于2024年9月11日在巴库举行的第三次会议上，正式通过了由34个字母组成的“突厥语共同字母表”。

国际突厥学院院长沙欣·穆斯塔法耶夫在致辞中指出，近年来，学术界、教育机构及社会各界对突厥共同字母表的关注度持续上升。

—当前，更为重要的是就字母表应用形成统一标准，并进一步明确其在实际使用中的基本原则。为推动共同突厥字母表的推广，国际突厥学院已着手筹备一系列出版项目。例如，2025年，我们首次尝试基于该字母表分别出版了哈萨克语版阿拜《箴言录》（Qara Sözder），以及吉尔吉斯语版钦吉斯·艾特玛托夫经典作品《白轮船》（Aq Keme），-穆斯塔法耶夫表示。

本次会议的核心议题在于讨论共同字母表的使用建议，并进一步明确其实践原则。会议强调，相关规范文件将由国际突厥学院统一整理，并分发至各国有关主管部门、语言研究机构及合作单位。

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同时，会议明确，共同字母表的具体引入与应用，将由各国授权机构依据本国法律法规自主决定并实施。

会议最后签署的宣言确认了对共同字母表应用的支持。其中一项重要决定是正式批准关于共同字母表使用的建议，并确定了哈萨克语和吉尔吉斯语的字母表应用样本。

国际突厥学院表示，该宣言将作为统一参考与指导文件，为共同突厥字母表在各国的平稳过渡与实际应用提供重要支撑。