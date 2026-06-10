哈萨克斯坦邀请美企共同开发关键矿产资源
（哈萨克国际通讯社讯）10日，关键矿产C5+1对话会议在阿斯塔纳开幕。中亚五国及美国代表出席会议，共同探讨保障战略原材料供应、深化技术合作以及构建可靠全球供应链等议题。
哈萨克斯坦工业和建设部部长叶尔塞因·纳哈斯帕耶夫在致辞时表示，2025年11月，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫访问华盛顿期间，与美国商务部长霍华德·卢特尼克签署了关键矿产领域合作谅解备忘录。
—就在当天，我们还与科夫资本（Cove Capital）公司签署了北卡特帕尔和上凯拉克特钨矿开发项目协议。这些协议的达成，充分体现了这一对话平台在深化工业、技术和投资合作方面所发挥的积极作用，-纳哈斯帕耶夫说道。
纳哈斯帕耶夫指出，关键矿产已成为全球技术转型的重要基础，并在全球产业格局重塑过程中发挥着越来越重要的作用。中亚地区不仅拥有丰富的矿产资源，工业发展潜力持续释放，同时还具备连接世界主要市场的区位优势。
—哈萨克斯坦将关键矿产领域列为工业政策的重要优先方向之一，也是国家长期经济发展战略的重要组成部分。我国已探明矿产资源点超过9500处，其中100多处蕴藏稀有金属和稀土金属。我们诚挚欢迎美国企业参与这些矿床的地质勘探和开发工作，-纳哈斯帕耶夫表示。
为吸引投资并优化行业发展环境，哈萨克斯坦近年来持续推进监管体系改革。2018年，哈萨克斯坦借鉴澳大利亚和加拿大经验，通过《矿产法典》，全面推进矿业管理制度现代化。该法典引入“先申请者优先”原则，提高了矿产资源开发的透明度和可及性，也有效带动了私人资本进入行业。
2023年，矿产资源利用综合平台正式投入运行，实现了从许可审批到报告提交等业务流程的全面数字化。
自2024年起，哈萨克斯坦全面采用国际CRIRSCO标准，使矿产资源和储量报告体系更加透明，并与国际通行标准接轨。
—所有这些举措，都是为了为投资者创造更加稳定、透明和可靠的投资环境。近年来，市场对哈萨克斯坦关键矿产领域的关注持续上升。自2018年以来，全国地质勘探投资增长了三倍，总额已超过10亿美元。力拓（Rio Tinto）、巴里克黄金（Barrick Gold）、艾芬豪矿业（Ivanhoe Mines）、泰克资源（Teck Resources）、FMG（Fortescue）以及科夫资本等国际知名企业已相继进入哈萨克斯坦市场，-纳哈斯帕耶夫介绍说。
他表示，哈萨克斯坦的发展目标不仅是出口原材料，还希望与合作伙伴共同推进深加工产业发展、技术转移、专业人才培养以及科研合作。
—在全球对战略性原材料需求持续增长、供应链多元化需求不断增强的背景下，各国之间的合作具有特殊意义。只有汇聚政府、企业和国际伙伴的力量，才能构建稳定、完整且可持续的全球关键矿产供应体系。哈萨克斯坦愿在这一战略领域开展长期、互利的合作，-纳哈斯帕耶夫强调。
在此基础上，哈萨克斯坦向美方伙伴提出了五项重点合作方向：
- 在关键矿产领域实施联合项目；
- 建设深加工及高技术生产设施；
- 加强工业集群和新材料领域合作；
- 建立联合科研与工程中心；
- 培养工程技术人才。
—哈萨克斯坦正在持续推进跨里海国际运输路线建设，不断完善“中间走廊”基础设施，并扩大亚欧之间的多式联运能力。我们相信，“中间走廊”将在推动全球运输路线多元化方面发挥重要作用，通过增强欧亚地区经济韧性，进一步提升关键矿产供应链的稳定性和可靠性。哈萨克斯坦愿与美国开发金融机构深化合作，共同支持工业和基础设施项目建设，-纳哈斯帕耶夫总结道。