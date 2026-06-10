哈萨克斯坦邀请美企共同开发关键矿产资源

哈萨克斯坦工业和建设部部长叶尔塞因·纳哈斯帕耶夫在致辞时表示，2025年11月，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫访问华盛顿期间，与美国商务部长霍华德·卢特尼克签署了关键矿产领域合作谅解备忘录。

—就在当天，我们还与科夫资本（Cove Capital）公司签署了北卡特帕尔和上凯拉克特钨矿开发项目协议。这些协议的达成，充分体现了这一对话平台在深化工业、技术和投资合作方面所发挥的积极作用，-纳哈斯帕耶夫说道。

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

纳哈斯帕耶夫指出，关键矿产已成为全球技术转型的重要基础，并在全球产业格局重塑过程中发挥着越来越重要的作用。中亚地区不仅拥有丰富的矿产资源，工业发展潜力持续释放，同时还具备连接世界主要市场的区位优势。

—哈萨克斯坦将关键矿产领域列为工业政策的重要优先方向之一，也是国家长期经济发展战略的重要组成部分。我国已探明矿产资源点超过9500处，其中100多处蕴藏稀有金属和稀土金属。我们诚挚欢迎美国企业参与这些矿床的地质勘探和开发工作，-纳哈斯帕耶夫表示。

为吸引投资并优化行业发展环境，哈萨克斯坦近年来持续推进监管体系改革。2018年，哈萨克斯坦借鉴澳大利亚和加拿大经验，通过《矿产法典》，全面推进矿业管理制度现代化。该法典引入“先申请者优先”原则，提高了矿产资源开发的透明度和可及性，也有效带动了私人资本进入行业。

2023年，矿产资源利用综合平台正式投入运行，实现了从许可审批到报告提交等业务流程的全面数字化。

自2024年起，哈萨克斯坦全面采用国际CRIRSCO标准，使矿产资源和储量报告体系更加透明，并与国际通行标准接轨。

—所有这些举措，都是为了为投资者创造更加稳定、透明和可靠的投资环境。近年来，市场对哈萨克斯坦关键矿产领域的关注持续上升。自2018年以来，全国地质勘探投资增长了三倍，总额已超过10亿美元。力拓（Rio Tinto）、巴里克黄金（Barrick Gold）、艾芬豪矿业（Ivanhoe Mines）、泰克资源（Teck Resources）、FMG（Fortescue）以及科夫资本等国际知名企业已相继进入哈萨克斯坦市场，-纳哈斯帕耶夫介绍说。

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他表示，哈萨克斯坦的发展目标不仅是出口原材料，还希望与合作伙伴共同推进深加工产业发展、技术转移、专业人才培养以及科研合作。

—在全球对战略性原材料需求持续增长、供应链多元化需求不断增强的背景下，各国之间的合作具有特殊意义。只有汇聚政府、企业和国际伙伴的力量，才能构建稳定、完整且可持续的全球关键矿产供应体系。哈萨克斯坦愿在这一战略领域开展长期、互利的合作，-纳哈斯帕耶夫强调。

在此基础上，哈萨克斯坦向美方伙伴提出了五项重点合作方向：

在关键矿产领域实施联合项目；

建设深加工及高技术生产设施；

加强工业集群和新材料领域合作；

建立联合科研与工程中心；

培养工程技术人才。

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