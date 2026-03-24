托卡耶夫同土耳其总统通话 聚焦双边合作与即将举行的高层会晤

两国元首首先就开斋节和纳乌鲁兹节互致节日问候与美好祝愿。

埃尔多安对哈萨克斯坦全民公投顺利举行以及新宪法的正式通过表示祝贺。他强调，这些积极变革是托卡耶夫总统英明果断政策的成果，并表示相信新宪法的通过将为哈萨克斯坦持续发展注入新的动力，进一步提升其国内外影响力。

托卡耶夫总统对土耳其观察员积极参与公投监督工作表示感谢，并指出这体现了两国兄弟般友好关系的高水平。

埃尔多安表示，他高度重视计划于今年5月14日对哈萨克斯坦进行国事访问，以及访问期间举行的哈土高级别战略合作委员会会议。同时，他对突厥国家组织非正式峰会也寄予厚望。

托卡耶夫总统对此表示赞同，认为即将在阿斯塔纳举行的高层会谈对于推动两国战略伙伴关系迈上新台阶具有重要意义。同时，他对即将在突厥斯坦举行的突厥语国家首脑峰会表示期待。托卡耶夫表示，哈萨克斯坦人民热烈欢迎土耳其总统到访。

在会谈中，埃尔多安邀请托卡耶夫出席将于4月在土耳其安塔利亚举行的外交论坛会议。

托卡耶夫总统愉快地接受了邀请。

【编译：阿遥】