七党党首同台交锋：库鲁尔泰选举前最后一场电视辩论释放哪些主张

（哈萨克国际通讯社讯）距离哈萨克斯坦首届库鲁尔泰选举投票日仅剩数日，参加选举的七个政党党首19日晚齐聚24KZ电视台演播室，围绕经济发展、社会保障、就业增收、生态环境、城乡发展等议题展开选前最后一场电视辩论。近5.9万名选民通过互动渠道提交问题，也让这场持续四个环节的电视交锋成为观察各党竞选主张的一扇窗口。

此次电视辩论由哈巴尔电视集团旗下24KZ电视台举行，主题为“发达经济——强大社会”，被命名为“Basty debat – 2026”（2026主要辩论）。这也是库鲁尔泰选举前举行的第四场、同时也是最后一场电视辩论。

与此前部分辩论由各党代表参加不同，本场辩论由七个参选政党的党首直接登台。

根据辩论前一天通过直播抽签确定的顺序，共和国党（Respublica）主席艾达尔别克·霍扎纳扎罗夫（Айдарбек Қожаназаров）率先发言，随后依次为巴伊塔克绿党（Baytaq）主席阿扎马特汉·阿米尔塔耶夫（Азаматхан Әміртаев）、“光明道路”民主党（Ақ жол）主席达尼娅·叶斯帕耶娃（Дания Еспаева）、公正党（Әділет）主席艾别克·达德拜（Айбек Дәдебай）、乡村党（Ауыл）主席海拉特·艾图加诺夫（Қайрат Айтуғанов）、全国社会民主党（ЖСДП）主席阿斯哈特·拉希姆扎诺夫（Асхат Рақымжанов）以及哈萨克斯坦人民党（Қазақстан Халық партиясы）主席努尔苏丹·绍卡诺夫（Нұрсұлтан Шоқанов）。

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四轮交锋如何进行

为保证各党获得平等表达机会，整场辩论被划分为四个环节。

首轮中，每位党首获得2分30秒时间介绍本党竞选纲领、主要目标和此前开展的工作；第二轮转入党首之间的相互提问，每次提问限时1分钟，回答限时2分钟；第三轮则直接回应选民提出的问题；最后一轮中，每位党首获得2分钟时间发表竞选总结陈述。

其中，选民参与成为本场辩论的一大特点。

辩论开始前一周，主办方通过联络中心等渠道向公众征集问题，共收到58,746个问题。主办方从中筛选出14个最受关注的问题，在第三轮分别向七名党首各提出两个问题。

除电视直播外，观众还可通过24KZ电视台在YouTube、Telegram、TikTok、Facebook和Instagram等平台的官方账号在线观看。正式辩论开始前，电视台还推出特别预热节目，与七个政党的竞选总部进行现场连线，并邀请政治专家接受采访。哈巴尔电视集团驻美国、中国和阿联酋记者也通过国际电视连线参与节目。

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经济与就业成为重要议题

在政策主张方面，七个政党的侧重点各有不同。

率先登场的共和国党主席霍扎纳扎罗夫将提高居民收入、稳定物价和发展企业作为重点议题。

他介绍，在竞选期间，该党走访全国20个地区、800多家企业，行程超过1.5万公里，与约150万名哈萨克斯坦民众进行了接触。根据他们在各地了解到的情况，收入增长和物价稳定是当前民众最关心的问题之一。

围绕这一诉求，共和国党提出支持本国生产、建设核电站、发展道路和能源基础设施，并实施类似阿拉套市建设等能够创造就业岗位的大型项目。

在最后陈述中，霍扎纳扎罗夫表示，哈萨克斯坦民众需要更多发展机会，企业需要创业和成长空间，年轻专业人才也希望通过劳动获得更高收入。他强调，该党进入库鲁尔泰后将推动扩大社会财富、提高居民收入，并促进形成更加壮大的中等收入群体。

“光明道路”民主党主席叶斯帕耶娃则更多强调政党此前的议会工作经验。

她表示，该党曾参与推动多项法律草案获得通过，今后将继续重点关注中小企业发展、工资水平以及改善劳动者工作条件等问题。

叶斯帕耶娃在最终陈述中表示，该党拥有25年的政治活动经验，并希望延续此前已经启动的工作。她认为，民众期待的不是单纯的承诺，而是能够产生实际结果的工作。

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生态、乡村与粮食安全受到关注

巴伊塔克绿党主席阿米尔塔耶夫把生态问题放在竞选主张的重要位置。

他首先谈到咸海生态状况，并将气候变化、水资源短缺以及环境问题对公众健康造成的影响列为需要重点解决的问题。

在回答观众有关应优先发展生态旅游还是疗养度假产业的问题时，他表示，生态旅游具有成为经济增长动力之一的潜力。

阿米尔塔耶夫在总结陈述中再次将重点放在儿童健康以及环境因素对健康的影响上。他表示，清洁的空气、土地和水资源应成为重要政策议题，并介绍说，该党成员此前参加了约600场公共听证活动，同时协助吸引投资用于建设资源回收处理设施。

乡村党主席艾图加诺夫则将人、劳动、家乡和强大国家概括为该党的核心价值。

他在发言中重点谈到地区发展、粮食安全、提高农产品国内加工水平以及增强本国产业能力等问题。

围绕如何增加农村居民收入，艾图加诺夫进一步介绍了该党竞选纲领中的有关措施。他在最后陈述中表示，此次库鲁尔泰选举不仅是一次普通选举，更是关系国家未来发展方向的一次选择。

他说，该党提出了具体行动计划，希望增加青年就业和教育机会，并努力为城乡居民创造更加平等的发展条件。

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社会保障与改革方向各有侧重

公正党主席达德拜表示，该党将支持总统确定的战略方向，并认为今年通过的新宪法进一步明确了国家未来发展方向。

在首轮发言中，他介绍了该党的主要价值理念和竞选纲领，并将住房、稳定就业、粮食安全、提高农村居民收入以及掌握人工智能技术等列为重点方向。针对人工智能技术普及，该党还计划推动制定专门培训项目。

达德拜在最后陈述中表示，真正的改变依靠的不是口号，而是实际工作。该党将重视劳动价值，推动经济发展，同时关注文化和技术进步，并反对社会不公和社会分裂。他表示，该党将通过具体工作推动国家改革得到落实。

全国社会民主党主席拉希姆扎诺夫重点提出养老金、社会补助、劳动收入以及反腐败等议题。

他表示，劳动者不仅应该拥有工作岗位，也应该通过自己的劳动获得相称的收入。该党同时将反腐败列入竞选纲领的重点方向，并表示如进入库鲁尔泰，将推动解决这一问题。

在最后陈述中，拉希姆扎诺夫将全国社会民主党称为经过政治实践考验的政治力量，并表示该党将关注从家庭、乡村、地区、城市到整个社会的发展状况。

哈萨克斯坦人民党主席绍卡诺夫则把改善民众福祉和提高劳动者地位作为主要议题。

他表示，国家支持措施应更多惠及普通民众，需要进一步提高劳动者的社会地位，同时改善医疗和教育服务质量。

谈及经济发展时，绍卡诺夫提出，各地区应根据自身特点形成相应的专业化发展方向。

在最终陈述中，他表示，如果该党进入库鲁尔泰，将继续把劳动者利益置于重要位置。竞选期间，该党同许多长期工作并为国家发展作出贡献的劳动者进行了交流，希望进一步提高这一群体的社会地位。

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近5.9万个问题折射选民关注

从七党党首的发言来看，经济增长、居民收入、就业、社会保障、生态环境、农村发展、粮食安全和公共服务等成为此次辩论中反复出现的关键词。

与此同时，58,746个来自选民的问题，也使第三轮成为整场辩论中公众参与度最高的环节之一。最终入选的14个问题由七名党首分别作答，为选民直接了解各党在具体民生和发展议题上的立场提供了机会。

在四轮辩论中，七党党首围绕国家发展模式、经济政策、社会保障、企业发展、农业、生态和居民生活质量等议题分别阐述了各自立场，并通过相互提问和回应选民问题进一步展示政策差异。

从最初的竞选纲领陈述，到党首之间直接交锋，再到回答普通选民提交的问题，最后以两分钟竞选陈述收尾，这场电视辩论也为选民在投票前集中比较七个政党的政策主张提供了一次机会。

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四场电视辩论落幕 选举进入最后阶段

随着“Basty debat – 2026”落下帷幕，本届库鲁尔泰选举前的四场电视辩论全部结束。

七个政党在最后一场电视辩论中再次集中展示各自的竞选纲领和政策主张，而电视辩论阶段的结束，也意味着此次选举进一步接近最终投票。

根据哈萨克斯坦总统此前签署的法令，哈萨克斯坦共和国库鲁尔泰议员选举将于8月23日举行。届时，选民将通过投票，在参加此次选举的七个政党之间作出自己的选择。