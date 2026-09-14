申请“血亲同胞”身份如何参加QAZTEST？考试流程公布

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦劳动和社会保障部表示，对于计划申请“血亲同胞”（қандас）身份或办理哈萨克斯坦永久居留许可的人员，参加QAZTEST国家语言水平测试是移民潜力标准化评估的环节之一。

QAZTEST主要用于评估申请人的国家语言——哈萨克语水平。劳动和社会保障部指出，这并非一项要求深入掌握哈萨克语的高难度考试，而是重点评估申请人在日常生活中进行交流以及适应哈萨克斯坦新环境所需的基本语言能力。

考试题目主要根据日常生活场景设计，重点考查申请人听懂哈萨克语以及理解阅读材料的能力。

考试包括听力和阅读两个部分，共60道题，考试时间为1小时10分钟，以线上形式进行。

“QAZTEST是移民潜力标准化评估整体程序中的一个环节，其主要目的是确定申请人在日常生活中使用国家语言的水平，以及使用哈萨克语进行基本交流的能力。”劳动和社会保障部表示。

对于希望提前了解考试形式并进行准备的人员，适应与融合中心提供免费备考服务。申请人可在相关中心了解QAZTEST考试形式，并进行模拟练习。

如果首次考试未达到所需成绩，申请人可以再次参加测试。自最近一次考试之日起30个日历日内，最多可重考两次。

由于考试通过在线监考系统进行，参加测试前需确认摄像头和麦克风能够正常工作，并确保网络连接稳定。

QAZTEST考试结果将在3个工作日内公布。

有关考试程序的更多信息可通过Testcenter.kz和migration.enbek.gov.kz官方平台查询。