托卡耶夫同比利时首相会晤 双方深化经贸与政治对话

国家元首将比利时称为哈萨克斯坦在欧盟内的重要合作伙伴之一。托卡耶夫总统表示，双方经贸合作潜力巨大，目前比利时已位列哈萨克斯坦十大外资来源国之列。过去20年间，比利时对哈直接投资累计达150亿美元，双边贸易规模也保持稳步增长，去年已超过5.8亿美元。

—目前，哈萨克斯坦境内有110多家比利时企业在运营，这充分体现了双方推动互利合作的共同意愿。越来越多知名比利时企业正持续进入我国市场，-托卡耶夫总统说道。

比利时首相德韦弗对两国之间高水平的政治对话给予积极评价。他表示，比利时愿进一步深化双边关系，并拓展战略伙伴合作的广度与深度。

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双方还就交通物流、关键矿产、石油化工、农业、工业、数字化转型、人工智能及金融等领域联合投资项目的实施前景进行了深入探讨。

此外，双方还就加强科学与教育领域合作交换意见，重点探讨了推动两国高校、科研机构及科技企业建立更紧密伙伴关系的可能性。

会晤期间，托卡耶夫总统请德韦弗首相转达他对比利时国王菲利普及王后玛蒂尔德的诚挚问候。托卡耶夫特别指出，哈萨克斯坦高度重视菲利普国王今年对哈萨克斯坦进行的国事访问，这将是两国关系史上的首次。

托卡耶夫总统邀请德韦弗在方便时对哈萨克斯坦进行正式访问，比利时首相愉快接受了邀请。会谈中，双方还就地区及国际热点问题交换了意见。