托卡耶夫总统同缅甸代总统敏昂莱举行会谈

托卡耶夫总统首先向敏昂莱表示欢迎，并指出此次访问为两国建立合作关系提供了重要契机。

他强调，缅甸是一个拥有独特文化与传统，同时具备重要地缘战略地位的国家。两国同处全球交通要道的交汇点，合作潜力巨大。

会谈中，托卡耶夫总统向敏昂莱介绍了哈萨克斯坦的主要经济社会发展指标，以及为保障国家可持续发展所制定的战略任务。

双方探讨了在农业、交通物流、金融、信息技术和数字化等关键领域开展互利合作的前景。

托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦作为欧亚大陆的主要交通枢纽，正积极参与“一带一路”、南北交通走廊和中间走廊等国际运输线路建设。他强调，建立两国间交通联系至关重要，这将有助于拓展双边经贸往来。

此外，托卡耶夫总统向敏昂莱介绍了哈萨克斯坦在民族关系与宗教领域的政策，特别是“多元一体”的原则、包容性立场，以及世界和传统宗教领袖大会的相关情况。

敏昂莱对托卡耶夫总统的热情接待表示感谢，并确认缅方愿在双方共同关心的领域推进建设性合作，携手努力。

